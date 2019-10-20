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Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor

20 Ekim 2019
Donald Trump

Pence-Erdoğan anlaşmasıyla başlayan harekata 120 saatlik arayla ilgili tweet atan ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper’in “Ateşkes çok güzel tutuyor” sözlerini aktararak yeni yorumlarda bulundu.

Trump tweetinde ilkin Savunma Bakanı Mark Esperanto’nun sözlerini aktardı:

“Ateşkes çok güzel tutuyor. Çabucak biten bazı ufak tefek çatışmalar oldu. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor.”

Muharebe ya da ateşkes bölgelerinde ABD askeri bulunmadığını duyuran Trump “Petrolü güvenliğe aldık. Askerleri eve getiriyoruz!” dedi.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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