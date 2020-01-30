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Lefkoşa Surlariçi’nde yangın!

30 Ocak 2020
İtfaye

Bu sabah Lefkoşa’da Surlariçi’nde çıkan yangın sonucu 3 evin zarar gördüğü ve bir kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre, sabah 05:30 sıralarında Ali Yüzbaşı Sokak üzerinde bulunan İbrahim Başarır’a ait iki kattan oluşan evin üst katındaki yatak odası içinde elektrikli sobanın yatağa temas etmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu evin üst katında bulunan 2 yatak odası ile koridor içerisinde bulunan muhtelif eşyalar, evin asma tavanı, çatıda monteli bulunan plastik su deposu ve ısıtıcısı yanarak diğer odalar ise islenmek suretiyle hasar gördü.

Yangının evin bitişiğinde bulunan Erbil Nuraç ve Melek Dener’e ait iki ayrı eve daha sıçraması sonucu söz konusu evlerin çatıları yanarak zarar gördü.

Yangında dumandan etkilenen 17 yaşındaki Alperen Başarır Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.



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