Corona virüsü nedeniyle ligler süresiz ertelendi

Çin’de Corona virüsü endişesi sürüyor. Yaklaşık 2 hafta önce Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 5 kıtaya yayılan virüs sonrası Çin Futbol Federasyonu, ülkedeki futbol maçlarını süresiz durdurma kararı aldı.

Yapılan açıklamada oyuncular, teknik direktörler, medya, kulüpler ve çalışanlarıyla taraftarların sağlığını koruma adına 2020 yılında oynanacak tüm liglerin ertelendiği duyuruldu.

Konuyla ilgili iletişimi Çin makamlarıyla sürdüreceklerini belirten federasyon, gerekli bilgileri zamanla açıklayacaklarını ifade etti.

Yaya Toure, Marouane Fellaini, Oscar, Marko Arnautovic, Salomon Rondon gibi çok sayıda yıldız futbolcunun kariyerini sürdürdüğü Çin Süper Ligi’nin bu yılki takvimi 22 Şubat-31 Ekim tarihleri olarak planlanmıştı.

Çin’deki koronavirüs vakalarından futbol dışındaki spor branşları da etkilendi. 15-16 Şubat’taki Erkekler Alp Disiplini Dünya Kupası ile 13-15 Mart’taki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası iptal edilirken, Formula 1 yönetimi de 17-19 Nisan’daki grand prix öncesinde gelişmeleri takip ettiklerini duyurdu.

Çin’de Corona virüsü sebebiyle ölü sayısı 170’e yükseldi, virüs tespit edilen vaka sayısı ise 7 bin 711. 5 kıtaya yayılan virüs son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ve Finlandiya’da görüldü. Pek çok ülke önlemlerini artırırken bilim insanlarıysa aşı geliştirmek için çalışıyor.