Haftanın başarılıları ödüllendirildi

Havadis Gazetesi Spor Servisi ile Atakom Limited iş birliğinde verilen, Futbol K-Pet Süper Lig’de haftanın başarılıları ödüllerinin 16’ıncısı dün sahiplerini buldu

PLAKET VE 200’ER TL ÖDÜL: K-Pet Süper Lig’de 16’ıncı haftanın başarılıları Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan, Yenicami futbolcusu John Ebuka ve Düzkaya-Baf Ülkü Yurdu maçının orta hakemi Osman Özpaşa olarak belirlenmişti. Haftanın başarılılarına 200 TL’lik nakit para ödülü ve plaketleri, dün Havadis Gazetesi’nde düzenlenen törenle verildi

Havadis Gazetesi Spor Servisi ile Atakom Limited iş birliğinde verilen “futbolda haftanın başarılıları” organizasyonun 16’ıncısı dün gerçekleşerek ödüller sahiplerine takdim edildi. K-Pet Süper Lig’de haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemine Havadis ve Atakom işbirliğinde 200’er TL nakit para ve plaket verildi.

Ligin 16.haftasında Doğan Türk Birliği ligin güçlü takımlarından Göçmenköy’e konuk olmuş, bu zorlu mücadeleden 2-0 galip ayrılarak lider Mağusa Türk Gücü’nü takibi sürdürümüştü. Bu mücadelede Doğan’ın başarısında önemli katkısı olan Teknik Direktör Caner Oshan haftanın teknik adamı seçildi.

16’ıncı haftanın en dikkat çekici sonuçlarından birine imza atan Yenicami, sahasında Gönyeli’yi 7-3 mağlup etmeyi başarmıştı. Bu karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin golcü futbolcusu John Ebuka rakip ağlara 5 gol göndererek haftanın futbolcu olarak belirlendi.

Süper Lig’de 16’ıncı haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşamda Düzkaya konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu 3-1’lik skorla mağlup ederek 14.sıraya yüksledi. Bu karşılaşmada düdük çalan Osman Özpaşa başarılı yönetimi ile haftanın hakemi seçildi.

On altıncı haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemine, ödüllerin yanında 200 TL’lik nakit paraları dün Havadis Gazetesi’nde düzenlenen törenle verildi.

Törende haftanın futbolcusu seçilen Yenicami’den John Ebuka’ya ödülünü Havadis Gazetesi Spor Müdürü Ahmet Özsoy takdim etti.

Haftanın teknik direktörü belirlenen Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan’a ödülünü Havadis Gazetesi spor yazarlarından Fevzi Beyar verdi.Haftanın hakemi seçilen Osman Özpaşa ise plaket ve para ödülünü Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD) Başkanı Niyazi Nizam’ın elinden altı.