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U17’de zafer Ocak’ın: 2-1

30 Ocak 2020

Futbol U17 Ligi’nde dün akşam Atatürk Stadı’nda oynanan final maçında Türk Ocağı, Mağusa Türk Gücü’nü 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu

KUPA GİTTİ GELDİ: Futbol U17 Ligi final maçında uzatma anlarına 1-0 mağlup giren MTG gençleri beraberlik golünü 80+2de bulsa da Ocak gençleri 1 dakika sonra yeniden gol buldu maçı 2-1 kazanarak şampiyonluğu göğüsledi.

 

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Olgun Canik, Berk Bağrıkara, Cebriye Kuşcu

Türk Ocağı: Tuğran Amcaoğlu, Can Pakin, Can Polat İnceler, İlyas Bucak, Bedirhan Yıldız, Mahmut Fansa, Şükrü Yiğit Bal, Emre Can Olur, Orhan Cengishan, İlyas Öztürk, Eren Aksal

Mağusa Türk Gücü: Hüseyin Menekşeli, Gazi Çıra, Mehmet Azad, Mehmet Yardımcı, Akil Yusuf Özelmas, Umut Özyıldız, Ökeş Can Acet, Baran Derin, Mert Sezer, İbrahim Obuz, Arda Gece

Goler: Dk.20 Şükrü, Dk.80+3 Ümit Yılmaz (TOL), Dk.80+2 Arda Gece (MTG)

 

Futbol U17 Ligi’nde final maçı dün akşam başkentte oynandı. Türk Ocağı ile Mağusa Türk Gücü U17 takımlarının Atatürk Stadı’ndaki final karşılaşmasında Türk Ocağı U17 takımı 2-1’lik skorla galip gelerek şampiyon oldu.

40’ar dakikalık iki devrede oynanan maçın ilk devresini Ocak U17 takımı 1-0 üstün tamamladı. 80 dakikası bu skorla geçen maçın 80+2’inci dakikasında MTG U17’leri beraberlik golünü buldu. Herkes maçın direk penaltı atışlarına gideceğini beklerken Ocak gençleri 80+3’üncü dakikada şampiyonluğu getiren golü attı ve kupayı kazandı.

Maçta Türk Ocağı U17 takımına şampiyonluğu getiren golleri 20’ini dakikada Şükrü ve oyuna sonradan giren Ümit Yılmaz 80+3’üncü dakikada atarken, ikinci olan Mağusa Türk Gücü takımının golü 80+2’inci dakikada Arda Gece’den geldi.

Final oynayan takımlara kupa ve madalyalarını Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ve Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı birlikte verdiler.

 



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