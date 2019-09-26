Lefkoşa Seyirci Özel Etabı: Ralliden fazlası

Avrupa’nın en önemli motorspor organizasyonu olan ve yıllardır gerçekleştirilen Cyprus Rally, bu yıl 27-29 Eylül tarihleri arasında yapılıyor. Cyprus Rally kapsamında 2014 yılında ilk kez gerçekleşen ve iki toplumlu olarak organize edilen Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı bu yıl da gerçekleşecek.

Konuyla ilgili bugün gerçekleştirilen basın toplantısına, Başbakan Ersin Tatar, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Gençlik Müdürü Hasan Eren, Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, Spor Dairesi Dışilişkiler Sorumlusu Sertaç Bozatlı, Kıbrıs Rum Otomobil Kurumu Başkanı Antonis Michalides ve KKTOK Başkanı Tigin Kişmir ile KKTOK yetkilileri katıldı.

Tatar: KKTC için çok önemli bir organizasyon olacak

Başbakan Ersin Tatar yaptığı açıklamasında, organizasyon için inanılmaz bir çalışma yapıldığını belirterek, medyaya organizasyona verdiği destek için teşekkür etti. Tatar, organizasyonda görev alacak olan medya mensuplarına ve yarışa girecek olan Sadık Bilgimer-Mustafa Kandır ikilisine başarı diledi.

Organizasyonun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok önemli bir organizasyon olacağının altını da çizen Tatar, tüm Kuzey Kıbrıs halkına düzenlenecek bu keyifli organizasyonu takip etmesi çağrısında bulundu.

“Ambargoları reddediyoruz”

Kıbrıs Rum Otomobil Kurumu’na Kıbrıslı Türklere bu uluslararası organizasyonda er verdikleri için de teşekkür eden Tatar, ambargoları reddettiklerini, bu yarışın bir uluslararası bir organizasyon olduğunu ve Kıbrıslı Türklerin başarısı ile ambargoları reddettiklerini belirtti.

Tatar sözlerine şöyle devam etti:

KKTOK ekibini destekliyoruz. Dünya medeniyetinin bir parçası olmak için Kıbrıslı Türkü daha güzel yerlere gelecektir. Bizim en büyük destekçimiz olan medya mensuplarına da teşekkür ediyorum. Kıbrıs’ın iki halkına da şimdiden başarılar diliyorum. İki halkın zamanı geldiğinde birlikte hareket edebileceğini böyle organizasyonlarda tekrardan göstereceğiz” dedi.

Michalides: FIA organizasyona “Peace for People” ödülü vermeyi düşünüyor

Kıbrıs Rum Otomobil Kurumu Başkanı Antonis Michalides ise FIA’nı üst düzey yetkililerinin Lefkoşa etabını görmek için Kıbrıs’a geldiğini belirterek, FIA’nın Kıbrıs’a “Peace for People” ödülü vermeyi düşündüğünü kaydetti.

Michalides, etabın geçtiğimiz yıllara göre daha kısa olacağını da belirterek, etabın güney kısmında trafik çalışmaları yüzünden etabın kısaldığını, kuzey kısmındaki kısalmanın ise KKTOK ekibi tarafından belirlendiğini kaydetti.

Michalides, Kıbrıs Rallisi’nde kayıt listesinde çok önemli isimler yer aldığını da ifade ederek, kaliteli sporcuların yarışta seyircilere güzel anlar yaşatacağını kaydetti.

KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, Sportif Direktör Canben Özpaşa ve ekibine özverileri için teşekkür de eden Michalides, Kıbrıs sorununun çözülmüş olmamasına rağmen organizasyona verdikleri destek için KKTOK’a teşekkür etti.

Kişmir: Etap çalışmaları son sürat devam ediyor

Uluslararası Otomobil Kurumu FIA‘nın ve Birleşmiş Milletler’in özellikle Kıbrıs’ın en başarılı 2 toplumlu organizasyonu olarak gösterdiği ve 2014 yılından beri başarıyla yapılan, Kıbrıs Rallisi’nin seyirci özel etabını tekrardan hazırlamanın gururu içinde olduklarını kaydeden Kişmir, 2014 yılında yapılan ilk organizasyonun 60 bin üzerinde izleyici ile büyük bir heyecanla takip edildiğini kaydetti.

Kişmir, Lefkoşa Seyirci Özel Etabı çalışmalarının son sürat devam ettiğini de kaydederek, KKTC’nin uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edilmesi için gece gündüz çalışıldığını kaydetti.

“En iyisini yapabilmek için çalışıyoruz”

Kişmir açıklamasında şunları kaydetti:

“Lefkoşa Seyirci Özel Etabı için çalışırken yaptığımız yeni planlama ile Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak parkuru belirlerken yine önceki yıllarda olduğu gibi sürüş tekniklerinin en iyi şekilde sergilenmesini ve özellikle seyircilerin daha keyifli anlar yaşamaları için tüm bilgi ve deneyimlerimizle emeğimizi acımadan en iyisini yapabilmek için çalışıyoruz.

28 Eylül Cumartesi günü tüm halkımızı bu muhteşem spor etkinliğini görmeleri için Lefkoşa Seyirci Özel Etabı’na bekliyoruz ve halkımızın bu özel günde yanımızda olmasını dilerken, yarış günü gerekli anlayışı göstermelerini rica ediyorum.

Bu organizasyonun yapılabilmesi için yaptığı büyük katkılardan dolayı öncelikle Başbakanımız Sn. Ersin Tatar ve KKTC Hükümetine, bizlere Devletimizin tüm imkanları sağladıkları için teşekkür ederim. İlk kez KKTC Başbakanlık himayelerinde yapılacak olan bu organizasyon bizlere ayrı bir heyecan ve sorumluluk veriyor.”

Etap bir kez geçilecek

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) koordinatörlüğünde beşincisi yapılacak olan Kıbrıs Rallisi’nde Lefkoşa Özel Seyirci Etabı bu yıl bir kez geçilecek.

Etapta bazı değişikliklere gidilerek heyecanın arttırılması hedeflenirken kuzeye geçiş noktası Taksim Sahası zıplama noktasından olacak. Ledra Palace’ın altından yapılacak geçişin ardından ekipler Ledra Palace ışıklarına doğru sola dönecek ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na gelmeden şikan yapıp Federasyon’dan sola dönüp eski güzergahına dönecek. 27 Eylül Cuma Larnaka’dan start alacak olan yarışta iki toplumlu Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı 28 Eylül Cumartesi yarışın 6. özel etabı olarak saat 17.00’de geçilecek.

27 Eylül 2019 Cuma günü Larnaka’dan start alacak olan yarışta, Dünya Ralli Şampiyonası’nın en önemli isimlerinden Finlandiyalı Mikko Hirvonen, daha önce Avrupa Ralli Şampiyonu olmuş Rus sürücü Alexey Lukyanuk, Dünya Şampiyonası’nın önemli pilotlarından ve Orta Doğu Ralli Şampiyonu, Katarlı Pilot Nasser Al-Attiyah, Genç İngiliz Rallici Chris İngram ve Türkiye Ralli Şampiyonlarından Orhan Avcıoğlu bu önemli organizasyonda yarışacak. Öte yandan, ülkemizin önde gelen pilotlarından Sadık Bilgimer-Mustafa Kandır ikilisi de Cyprus Rally’de start alacak.

Seyirci noktalarından yarış takip edilebilecek

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) koordinatörlüğünde dördüncüsü yapılacak olan Kıbrıs Rallisi Lefkoşa Özel Seyirci Etabı, geçmiş yıllarda başarılı bulunması nedeni ile bu yıl yine geçilecek. Yarışı izlemek isteyen seyirciler Yiğitler Burcu, Çetinkaya Spor Kulübü’ne, Ledra Palace Işıkları ve Futbol Federasyonu önüne kurulacak olan seyirci noktalarından yarışı takip edebilecek.