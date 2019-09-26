Son şampiyon MTG gole hasret kaldı

HENÜZ GOLLE TANIŞAMADI: Süper Lig’de 2018-2019 sezonun ilk iki haftasında 6 kez rakip fileleri havalandıran son şampiyon Mağusa Türk Gücü, 2019-2020 sezonunda ikinci hafta sonu itibarı ile golle tanışamadı

Hüseyin KÖPRÜLÜ

K-Pet Süper Lig’de ikinci haftanın tamamlanması ile son şampiyon Mağusa Türk Gücü acı bir gerçekle karşı karşıya kaldı. İki maçta gol atma başarısı gösteremeyen Mağusa Türk Gücü (MTG) ilk haftada sahasında Türk Ocağı’na 1-0 mağlup olurken, ikinci haftada Göçmenköy deplasmanından 0-0’lık beraberlikle sahadan ayrıldı. MTG 2018-2019 sezonun ilk iki haftasında ise 6 kez rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Süper Lig’de MTG dışında Lefkoşa bölgesi takımlarından Göçmenköy de iki haftada gol atma başarısını gösteremeyen diğer takım oldu.