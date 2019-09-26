Cihangir gollerinde yabancı damgası

YABANCILAR COŞTU: Süper Lig’de 3.hafta öncesinde 9 gol ile en golcü takım olan Cihangir yabancıları ile rakip filelere adeta korku salıyor. Cihangir’de toplam 9 golün 8 yabancılardan gelirken yerli futbolculardan tek sayıyı kaydeden Musa Şanlıer oldu

Hüseyin KÖPRÜLÜ

K-Pet Süper Lig’de 3.hafta öncesinde 9 gol ile en golcü takım durumunda olan Mesarya ekiplerinden Cihangir, yabancıları ile rakip filelere adeta korku salıyor. Takımın attığı 9 golün 8’inde yabancı futbolcuların imzası olması, yapılan transferlerin ne denli yerinde olduğunun da göstergesi oluyor.

İlk haftada Çetinkaya’yı deplasmanda 4-3 mağlup eden Cihangir’in golleri Siboniso Lungelo Mishali (2) ve Ndue Mujeci’den (2) gelmişti. İkinci haftada Baf Ülkü Yurdu’nı gole boğan Cihangir rakibini 5-0 ile geçti. Bu maçta da goller Siboniso Lungelo Mishali (3), Eric Agyei ve Musa Şanlıer’den geldi. Cihangir’de toplam 9 golün 8 yabancılardan gelirken yerli futbolculardan tek sayıyı kaydeden Musa oldu. Mishali gol krallığı yarışında 5 golle zirvede yer alıyor.