Son günün yıldızı Gönyeli

SABRİ-RAİF KARDEŞLER YUVADA: Gönyeli, Geçtiğimiz sezon Gönyeli forması giyen ve bu yıl Düzkaya’ya transfer olup 2 maç oynayan Sabri ile Raif kardeşleri yine bonservisli olarak renklerine bağladı

GÖNYELİ BONIFACE’İ VERDİ ÇETİNKAYA’DAN FELIX’İ ALDI: Gönyeli Geçtiğimiz hafta Binatlı deplasmanında, 1 gol atan Boniface’i Çetinkaya’ya vererek yerine Felix’i transfer etti

K-Pet Süper Lig’in Lefkoşa ekiplerinden Gönyeli, dün transferin son gününde 5 oyuncuyu kadrosuna kattı. Gönyeli, yabancı futbolculardan Christian’ı elinde tutarken stoper mevkiinde oynayan Lazarus’u gönderdi. Gönyeli, yeni transferlerinden Boniface’i Çetinkaya’ya verirken Boniface’in yerine ise sarı-kırmızılılardan Felix’i bonservisli olarak renklerine bağladı. Yabancı transferde 3. futbolcu olarak geçtiğimiz sezon Esentepe’de forma giyen Efosa’yı alan Gönyeli yerli transfere de el attı. Geçtiğimiz sezon Gönyeli forması giyen ve bu yıl Düzkaya’ya transfer olup 2 maç oynayan Sabri ile Raif kardeşleri yine bonservisli olarak renklerine bağlayan Gönyeli, Doğan Türk Birliği’nden de genç futbolcu Enes’i U21 kontenjanı için kiralık olarak kadrosuna kattı.