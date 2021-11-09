Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk ve Gençlik Korosu kayıtları  başladı

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk ve Gençlik Korosu kayıtları başladı.

Hare Yakula, Buğce Dikmenay Özer ve Ercüment Şeker’in eğitmenliğini üstlendiği koroya 4-17 yaş arasındaki çocuk ve gençler kayıt yaptırabilecek.

Çocukların yaratıcılığını, konsantrasyonunu, özgüvenini ve iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan koro çalışmaları, salı günleri öğleden sonra Sağlık Üst Kurulu’nun belirlediği kurallara uyularak Merkez Lefkoşa’da yapılacaktır.

Çalışmalar öncesinde en geç 72 saatlik PCR ya da antijen test sonucu talep edilecektir.

LBO Çocuk Korosu kayıt işlemleri ile ilgili bilgiler 0533 840 2966 (Hare Yakula) ile 0548 860 7611 (Buğçe Dikmenay Özer) numaralı telefonlar aranarak elde edilebilir.