DOĞRU EKONOMİ POLİTİKASI         

Bizi de yakından ilgilendiren (KKTC Ekonomisini) ve direk etkileşim içinde olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’nin Sosyal ve Ekonomik Politikaları doğru değildir. Türkiye Cumhuriyeti ile bizler gerek sosyal, gerekse ekonomik olarak ve de finansal olarak direk etkileşim içindeyiz. Sosyal etkileşimi sosyal bilimcilere bırakırsak ekonomik etkileşimin sonuçlarını çok kötü yaşamaktayız. Türkiye ile her yıl imzaladığımız işbirliği anlaşmalarının ekonomik tarafına baktığımızda bizlerin yani K.K.T.C.’nin değil T.C.’nin istek ve politikaları doğrultusunda anlaşmalar imzalanmakta ve direk etkileşim burada başlarken Türk lirasını kullanmakla da etkileşimi pekişmektedir.

Türkiye doğru bir ekonomi politikası uyguluyor mu ki bizimde etkileşimimiz doğru yönde olsun? Hayır. Son T.C.M.B.’sı Para Kurulu’nun siyasi istek üzerine almış oldukları politika faizinin indirilme kararı uygulanmakta olan ekonomik politikalarının yanlışlığını ortaya koymaktır. Faiz sonuçtur. Ekonomik çözüme sonuç ile başlanmaz. Çözüme ekonomik sonucu doğrunun nedeni bulup öyle yaklaşmak lazımdır. Türkiye’de faizi bu raddeye getiren, enflasyonu bu düzeye çıkaran nedenlerin başında Türkiye’nin içinde bulunduğu risklerdir. Türkiye’de her gün yeni yeni riskler ortaya çıkmakta ve bu riskler döviz kurlarını ve geçen haftaki yazımda izah etmeye çalıştığım CDS primlerini yukarı çekmekte ve Türkiye’nin dış kaynak ihtiyacını sağlamak zorlaşırken içeride ki finansmanın dışa kayması artmakta ve Türkiye pahalı olurken halk fakirleşmekte ve gelir bozukluğu daha da artmaktadır. Faiz indirimi risklerin çözümü değildir. Tam tersi risklerin artmasıdır. Faiz indirimi risklerin çözümünden sonra yapılması gereken ensrümental bir karardır.

Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasını engelleyen çağdaş medeniyetler düzeyinin Türkiye’ye bıraktığı risklerdir çözülmesi gereken ve bu riskler her biri ayrı ayrı birer sorundur. Uçuyoruz, herkes bizi kıskanıyor, 2021 yılında büyümemiz %9 olacak. Demek ve halkı kanar pozisyonuna sokmak riskleri göstermemek için yapılan birer siyasi oyundur. Öyle olunca da sorunları çözme çaba ve isteği içerisine girilmiyor. Sorunları çözmek için onları kabullenmek gerekiyor. Yukarıda vermiş olduğum bazı ekonomik söylemlerde politika faizini de ekleyelim %16, TÜFE enflasyon rakamını da ekleyelim %20. Peki İngiltere’de politika faizi nedir? %0,10. TÜFE enflasyonu nedir %2 acaba uçan ülke hangisi? Kıskanılacak ülke hangisi?