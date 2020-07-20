20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 46’ncı yıldönümü dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bazı bakan ve milletvekilleri, askeri erkan ve kurum, kuruluş, dernek temsilcileri katıldı.

Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile devam etti.

Tören; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türk Silahlı Kuvvetleri Temsilcisi Orgeneral Musa Avsever’in anıt özel defterini imzalamasıyla sona erdi.

Akıncı

Cumhurbaşkanı Akıncı, deftere şunları kaydetti:

“Aziz Atatürk, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 46. yılında sizi bir kez daha saygı ile anıyoruz.

İlke ve devrimlerinizi ilk günden ve hiçbir zorlama olmadan içtenlikle benimsemiş olan Kıbrıs Türk halkı, laik ve demokratik kimliği ile yoluna devam etmekte ve bilimi rehber edinerek çağdaş uygarlık hedefine ulaşmak için uğraşlarını sürdürmektedir.

Bu dönemde bir yandan sağlık bir yandan da ekonomi alanında mücadelemizi sürdürürken bunun yanında yine sizin ‘Yurtta Barış Dünyada Barış’ ilkenizi özümseyerek adamızda adil ve kalıcı bir çözümün sağlanması için de çabalarımıza devam edeceğiz.

Sizden aldığımız ışık yolumuzu aydınlatacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle sizi bir kez daha saygı ile anıyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”

Oktay

TC Cumhurbaşkanı adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da anıt özel defterine şunları yazı:

“Aziz Atatürk,

Kıbrıs Türkü’nün kahraman Mehmetçiğimizle omuz omuza verdiği mücadele sonucu, istiklalinden ve istikbalinden asla vazgeçmeyeceğini kanıtladığı Barış Harekatı’nın 46’ncı yıldönümünde manevi huzurunuzda bulunuyoruz.

Bölgesinde barış ve istikrarın teminatı olan Türkiye, Kıbrıs Türk halkına milli, ahdi ve tarihi bağlarla gönülden bağlıdır.

Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç duydukları her vakitte Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletini yanlarında bulacaktır.

Bu kararlılığımızı bir kez daha tekrarlıyor, aziz hatıranızı saygıyla anıyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”

Avsever

Türk Silahlı Kuvvetleri Temsilcisi Orgeneral Musa Avsever anıt özel defterine şunları kaydetti:

“Ebedi Başkomutanımız

Ulu Önder Atatürk,

Bugün Yüce milletimizin ve onun bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri ve kahraman Mücahitlerin; esaret ve zulme karşı olağanüstü bir cesaret ve azim örneği sergileyerek, canları pahasına gerçekleştirdikleri Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46’ncı yıldönümünde minnet ve şükran duygularımızı sunmak üzere huzurlarınızdayız.

Milletimizin bölünmez bütünlüğü ve bekası adına içtiği anda bağlı kalan, çağdaş değerleri benimseyen Türki Silahlı Kuvvetleri; şehit kanlarıyla sulanarak temeli atılan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temel niteliklerini, bölünmez, bütünlüğünü ve ulusal menfaatlerini koruma ve kollama kararlılığındadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri olarak aydınlattığın uygarlık yolunda, kararlı ilerleyişimizi sürdüreceğimize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bekası ve güvenliğinin sonsuza dek teminatı olmaya devam edeceğimize, manevi huzurunuzda bir kez daha söz veriyoruz.

Milletimizin emrinde, ölürsem şehit; kalırsam gazi anlayışın ile göstermiş olduğun hedefe ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri adına, huzurunuzda saygı ile eğiliyor, şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi saygı ve hürmetle anıyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”