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Hindistan ve Nepal’de 4 milyon kişi sel yüzünden evini terk etti

20 Temmuz 2020
Muson Yağmurları

Her yıl olduğu gibi bu yıl da haziranla eylül arasındaki yağmur sezonu Hindistan, Nepal ve Bangladeş’i vurdu. Muson yağmurlarıyla birlikte meydana gelen seller yüzünden Hindistan ve Nepal’de en az 4 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Üç ülkenin yetkilileri, daha fazla selin geldiğini belirterek bölgede yaşayanlara uyarıda bulundu.

Bangladeşli yetkililer en az 67 kişinin öldüğünü, 2 milyon 600 bin kişininse doğal afetten doğrudan etkilendiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ayşe Akter, “55 kişi boğularak, 8 kişi de yıldırımdan öldü” dedi.

Nepal’deyse 79 kişinin öldüğü, 46 kişininse kayıp olduğu belirtildi.

Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde de son iki haftada 45 kişinin seller yüzünden öldüğü bildirildi.

Eyaletteki Unesco Dünya Mirası Alanı olarak kabul edilen Kaziranga Ulusal Parkı’nda yaşamını yitiren yüzü aşkın hayvan arasında nadir bulunan tek boynuzlu gergedanların da olduğu bilgisi geldi.

Haziran ve eylül ayları arasındaki muson yağmurlarının neden olduğu sel, toprak kaymaları ve yıldırımlar her yıl yüzlerce kişinin ölümüne neden oluyor.


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