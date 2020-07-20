Dünya

Nijerya: Madagaskar’dan gelen bitkisel ilacı denedik ancak Kovid-19’u azalttığına dair bir kanıta rastlamadık

20 Temmuz 2020
Madagaskar ilaç

Nijerya Ulusal Eczacılık Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NIPRD) Başkanı Dr. Obi Adigwe, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Madagaskar’da üretilen bitkisel ilaçla ilgili açıklama yaptı.

Adigwe, “Madagaskar’dan gelen bitkisel ilacı denedik ancak Kovid-19’u azalttığına dair bir kanıta rastlamadık” dedi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari’nin, mayıs ayında Madagaskar’dan gönderilen ilacın test edilmesi için talimat verdiğini kaydeden Adigwe, tüm testlerin yapıldığını ancak olumlu bir sonuç alamadıklarını sözlerine ekledi.

Adigwe, Madagaskar’ın, ürettiği bitkisel ilaç ile ilgili ürün analizini paylaşmadığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı canlı yayında içmişti

 

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan “Covid Organics”i (CVO) geliştirmişti.

Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina da bitkisel ilacı 20 Nisan’da canlı yayında içerek tanıtmıştı.

Madagaskar, talep üzerine CVO’dan Haiti dahil 20’ye yakın ülkeye göndermişti.

DSÖ de kanıt bulamamıştı

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Rajoelina da DSÖ’ye, ilaca Avrupa değil Afrika kaynaklı olduğu için bu kadar şüpheci yaklaştığı eleştirisinde bulunmuştu.


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