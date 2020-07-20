Kanye West ilk başkanlık mitingini Güney Carolina’da düzenleyecek

Aktarılanlara göre, Kanye West ilk başkanlık kampanyasının ilk etkinliğini pazar günü Güney Carolina’da gerçekleştirecek.

Rapçi cumartesi günü bir tweet paylaşarak 29,8 milyon takipçesinden kendinin güneydoğu eyaletinde seçim pusulasına eklenmesi için gereken dilekçeyi imzalamalarını istedi.

Politico’nun ulaştığı bir seçim kampanyası belgesine göre, West’in yalnızca kayıtlı konuklara açık etkinliği North Charleston şehrindeki Exquis Etkinlik Merkezi’nde düzenlenecek.

Katılımcıların maske takması, sosyal mesafeyi gözetmesi ve Kovid-19’la ilgili bir yükümlülük ibranamesi imzalamaları gerekiyor.

Bir zamanların Trump destekçisi West, ABD başkanlığı için aday olsuğunu Bağımsızlık Günü’nde duyurmuştu.

West şu tweeti atmıştı: “Artık Tanrı’ya güvenerek, vizyonumuzu birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek Amerika’nın vaadini gerçeğe dönüştürmemiz gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı için adaylığımı koyuyorum! #2020VISION.”

Ne var ki, rapçinin Beyaz Saray’ı kazanmaya çalışma çabasının samimiyeti o zamandan bu yana sorgulanıyor.

14 Temmuz’da 43 yaşındaki West’in seçim yarışından şimdiden çekildiği haberleri ortaya çıktı.

Rapçinin seçim kampanyası ekibinin üyelerinden Steve Kramer Intelligencer’e şöyle demişti: “Çekildi.” Danışman kendisinin “her şeyi iptal etme” sürecinde yer aldığını da eklemişti.

West, çarşamba günü Oklahoma’da bağımsız aday olma hakkı kazanarak bu haberi geçersiz kıldı.

Ancak Güney Carolina’da yarıda bıraktığı adaylığını özlemiş olacak ki, cumartesi günü şu tweeti attı: “Selam millet, beni Güney Carolina’da pusulaya eklemek için lütfen bu yerlerden herhangi birinden imza verin. Ayrıca internet sitesi üzerinden de imzalayabilirsiniz.”