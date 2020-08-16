Lefke’nin 46. kurtuluş yıl dönümü iki törenle kutlandı

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ikinci aşamasının yıldönümü nedeni ile Lefke’nin 46. Kurtuluş günü törenlerle kutlandı.

Haber: Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke Kemal Özalper Şehitliği’nde saat 18.00’da yer alan ilk törende, protokol sırasına göre çelenkler konuldu. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi ve Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Güv.K.K adına 2 P.Alay Komutanı Aygün Osmanlı, KTBK adına 14 P.Alayından P.Yarbay Cengizhan Erdil ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya Şehitlik Özel Defterini imzaladılar. Şeyh Nazım Kibrisi Camii imamı Mehmet Genç’in okuduğu dualarla sona erdi.

Lefke’de ikinci tören Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti

Tören, protokol sırasına göre Atatürk anıtına çelenklerin konulmasıyla başladı. İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden törende, tören birlikleri protokol tarafından denetlendi ve halkın bayramı kutlandı.

Törende daha sonra, Lefke İstiklal İlkokulu öğrencisi Ada Kayabaşı “ Şehit Yavrum” isimli ve Mücahit Komutanı Ahmet Ced’de “ Benim iki Bayrağım var” isimli şiirleri okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalara geçildi.

Lefke Kaymakamlık adına konuşan Lefke İstiklal İlkokulu Öğretmeni Yeliz Çetiner Öksüz, Kıbrıs’ta barış harekâtına kadar olan süreçte verilen özgürlük mücadelesi hakkında bilgiler vererek, Kıbrıs Türkü’nün özgür ve güven içinde yaşamasının Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ile mümkün olduğunu vurguladı.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da toplumsal varlığının devamlılığı ve kendinden sonra gelen nesillerin daha refah, adaletli, özgür yaşayabilmeleri için verilen mücadelenin önemine işaret ederek, bu mücadelenin yeni nesillere ışık olduğunu belirtti. Kaya, Lefke ilçesinin sorunlarına da değinerek, Doğancı – Lefke arasındaki yolun tamamlanmadığını, Lefke ilçesinin bunun gibi pek çok sorunu olduğunu ve bu sorunları sona erdirebilmek için her türlü mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de bugünlere kolay gelinmediğini belirterek, anavatan Türkiye’nin kararlı duruşu ile zamanında müdahale hakkını kullanmasının önemine vurgu yaptı. 1974’e kadar Kıbrıs Türk halkının Rum saldırıları karşısındaki mücadelesini anlatan Töre, bu toprakları bize şehitlerin armağan ettiğini söyledi. Töre, bölgede sorunlar olduğunu ancak devletimiz ve anavatanımız olduğu için şükredilmesi gerektiğini ifade ederek, tek güvencemizin anavatan Türkiye ile Türk askeri olduğunu, barış olsun diye şehit kanları ile sulanmış topraklarımızdan vazgeçilmeyeceğini, devletimizin yaşatılacağını kaydetti.

Törene, Cumhuriyet Meclisi Başkan yardımcısı Zorlu Töre, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Lefke Milletvekilleri Aytaç Çaluda, Salahi ŞAhiner, Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, , Güv.K.K 2 P.Alay Komutanı Aygün Osmanlı, KTBK 14 P.Alayından P.Yarbay Cengizhan Erdil ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve vatandaşlar katıldı. Tören resmigeçitle sona erdi.