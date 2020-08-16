Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı

Türkiye‘de 19 kişi hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 5 bin 974’e yükseldi. 1192 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 249 bin 309’a yükseldi. Bakan Koca, şu ana kadarki toplam vaka sayısından 12.366 kişinin halen aktif hasta olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. 16 Ağustos’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1192 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 19 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 974’e, toplam vaka sayısı ise 249 bin 309’a yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 230 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 997 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 230 bin 969’a yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 725 bin 242, ağır hasta sayısı 679, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6 oldu.