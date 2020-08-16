Türkiye

Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı

16 Ağustos 2020
Türkiye, koronavirüs, korona virüs, coronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,

Türkiye‘de 19 kişi hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 5 bin 974’e yükseldi. 1192 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 249 bin 309’a yükseldi. Bakan Koca, şu ana kadarki toplam vaka sayısından 12.366 kişinin halen aktif hasta olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. 16 Ağustos’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1192 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 19 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 974’e, toplam vaka sayısı ise 249 bin 309’a yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 230 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 997 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 230 bin 969’a yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 725 bin 242, ağır hasta sayısı 679, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6 oldu.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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