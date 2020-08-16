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Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak

1946'dan sonra ilk kez 8 gol yiyerek Bayern Münih'e elenen Barcelona'da taşlar yerinden oynayacak. Bir süredir kulüp yönetiminden duyduğu memnuniyetsizlik basına yansıyan Lionel Messi ayrılmayı düşünüyor. Manchester City'nin Arjantinli yıldız için tüm şartları zorlayacağı iddia edildi.

16 Ağustos 2020
Lionel Messi, Manchester City, Barcelona,

Barcelona’da taşlar yerinden oynayacak. Bir süredir kulüp yönetiminden duyduğu memnuniyetsizlik basına yansıyan Lionel Messi ayrılmayı düşünüyor. Manchester City’nin Arjantinli yıldız için tüm şartları zorlayacağı iddia edildi.

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih’e 8-2’lik skorla mağlup olurken 1946’dan sonra ilk kez bir maçta 8 gol birden yedi. Tarihi hezimet sonrasında gündeme oturan Katalan ekibinde taşlar yerinden oynayacak. Quique Setien’in görevine son verildiği belirtilirken Arjantinli yıldız Lionel Messi de takımdan ayrılma kararı aldı.

“MILANO’DAN EV ALDI” İDDİASI

Bir süredir kulüp yönetiminden duyduğu rahatsızlık nedeniyle çeşitli transfer haberleri basına yansıyan Arjantinli yıldızın Milano’dan ev aldığı öne sürüldü. SportMediaset’in haberine göre Messi’nin, babası Jorge’nin oturduğu daireye yakın bir bölgede ev aldı. Porta Nuova bölgesindeki dairenin özel bir satış işlemiyle gerçekleştiği belirtilirken bu haber de Messi’nin, Inter’e transfer olacağı iddialarını güçlendirdi.

MANCHESTER CITY TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAK

Şampiyonlar Ligi’nden yine çeyrek finalde elenen Manchester City’nin adı da Messi’yle anılıyor. ESPN’de yer alan habere göre Manchester City Menajeri Pep Guardiola, eski öğrencisinin transferini kulüp yöneticileriyle görüşerek resmen talep etti.

Barcelona’yla olan sözleşmesinde 635 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunurken Arjantinli yıldız, Katalan ekibinin yöneticileriyle görüşerek transferini isteyebilir. The Mirror’da yer alan habere göreyse Manchester City, Messi’yi transfer etmek için tüm şartları zorlayacak.


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