Kıbrıs

Erhürman: Biraz sorumluluk, biraz ciddiyet, biraz basiret

16 Ağustos 2020
Tufan Erhürman, CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Başbakan Ersin Tatar,

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Başbakan Ersin Tatar’ın “önlem alınması gerekiyorsa tereddütsüz alınacak” sözlerine tepki gösterdi.

Erhürman paylaşımı:

“Fazla bir şey de değildi aslında beklenen. Biraz sorumluluk, biraz ciddiyet, biraz basiret. Böyle sıkıntılı bir dönemde bütün konsantrasyonun bu halkı korumaya yönelmesi. Sağlığın, ekonominin, eğitimin, bu halkın gailesini çekmek…

“Önlem alınması gerekiyorsa tereddütsüz alınacak” diyorsunuz. Siz bu haldeyken, meselelere konsantre olup da, sağlığı, ekonomiyi, bu halkı bir bütün olarak korumayı sağlayacak herhangi bir önlemi doğru biçimde alıp uygulayabileceğinize inanmamızı mı bekliyorsunuz gerçekten?”


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