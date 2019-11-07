Lefke STÖlerinden açıklama: Tepkimiz sert olacak

Lefke STÖleri Platformu, Hükümet ve Cumhuriyet Meclisi’nin, KKTC’de 6. ilçe olarak Lefke İlçesi’nin varlığını, daha önceki yıllarda ve 2019 yılındaki bütçede olduğu gibi “unutursa”, bunu hatırlatmak için Lefke Sivil Toplum Örgütleri ve Lefke halkı olarak tepkilerinin çok sert olacağını açıkladı.

Platform adına Lefke Sivil Toplum Platformu Koordinatörü Teoman Oktay tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Meclisi’nin 27 Aralık 2016’da oy birliğiyle almış olduğu kararla Lefke’nin KKTC’nin 6. ilçesi olduğu anımsatılarak, Lefke’nin ilçe oluşundan bu yana takriben 3 yıl geçtiği, geçen bu süre zarfında, Lefke’ye bir kaymakam atandığı, Lefke Mahkemesi’nin adının değiştirilerek Lefke Kaza Mahkemesi yapıldığı, K.T. Elektrik Kurumu Tahsilat Şubesi’nin de tabelasının da değiştirilerek amirlik yazıldığı, bir de Lefke’ye Spor Dairesi şubesi açıldığı ifade edildi.

“LEFKE KAZA MAHKEMESİ GÜZELYURT’A GİTTİ VE GELMEDİ…”

Teoman, Lefke Kaymakamlığı’nda, Lefke’nin ilçe oluşundan önceki dönemdeki idari işler dışında ciddi bir işlev değişikliği olmadığını, Lefke Kaza Mahkemesi’nde, Kaza Mahkemesi kadrosu kısmen atanmış olmakla beraber, fiziki mekanın tehlikeli olduğu iddia edilerek, Mahkeme’nin 16 Eylül 2018’den itibaren Güzelyurt Kaza Mahkemesi binasına taşındığını, o gün, bu gündür de Mahkeme’nin Lefke’ye geri gelmediğini vurguladı.

Teoman, “Lefke Mahkeme binası tehlike arz etmekteyseydi aynı binanın diğer bölümlerinde Lefke Kaymakamlığı, Tarım Dairesi, Gelir ve Vergi Dairesi ile Postane nasıl hala faaliyetlerini sürdürmektedirler” dedi.

“VATANDAŞ HALA GÜZELYURT VEYA LEFKOŞA’YA GİTMEK ZORUNDA…”

Teoman, Lefke STÖleri adına yaptığı açıklamada, Lefke’deki diğer devlet dairelerinin ise Lefke’nin bucak dönemindeki gibi yetersiz olduklarını, Lefkelilerin hala daha devlet dairelerindeki işleri için Güzelyurt veya Lefkoşa’ya gitmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Teoman şöyle devam etti:

“2018 yılında geçirdiğimiz sırasıyla Genel ve Yerel seçimlerde Lefke İlçe Seçim Kurulu Güzelyurt’ta konuşlandırılmıştır. Bu uygulamayı ilk ve son kez olarak kabul etmek zorunda bırakıldık. Bundan sonraki herhangi bir seçimde bu uygulamayı kabul etmeyeceğiz.

‘SİVİL SAVUNMA GÜZELYURT’TA, POLİS MÜDÜRLÜĞÜ AÇILMADI…’

1977 yılına kadar Lefke’de bulunan Polis Müdürlüğü, o tarihte Güzelyurt’a taşınmış ve Lefke’nin ilçe oluşundan bu yana Lefke’de Polis Müdürlüğü kurulmamıştır.

Lefke 6. İlçe olmadan önce, Güzelyurt-Lefke bucaklarına Sivil Savunma hizmetleri Gemikonağı’nda bulunan binadaki Müdürlük tarafından karşılanıyordu. Daha sonra Sivil Savunma Müdürlüğü Güzelyurt’ta yapılan yeni binaya götürüldü. Gemikonağı’ndaki bina 2018 yılı sonunda tamamen yenilenmesine rağmen, bina boş durmakta ve halen Lefke İlçesi Sivil Savunma Müdürlüğü açılmamıştır.

Lefke Tarım Dairesi, Ziraat Mühendisleri ve diğer görevlileriyle 5 kişi 9 m2’lik bir odada hizmet vermeye çalışmaktadır.

1964 yılında kapatılmış olan Lefke Tapu Dairesi, ilçe oluştan sonra da açılmamıştır. Lefke Tapu Dairesi’nin, Güzelyurt Tapu Dairesi’nden ayrılıp Lefke’de yeniden kurulması başlangıçta emek isteyen bir iştir. Maalesef hiçbir kimse bu hususta da elini taşın altına koymak istememektedir.

K.T. Elektrik Kurumu’nun geçmiş dönemde Lefke Merkez’de inşa etmeyi planladığı Amirlik Binası ve ambarlarının ihalesinin yapılmıştır ve tamamlanmamaları için hiçbir mazeret yoktur.”

“CENGİZ TOPEL İLAVE İNŞAAT PROJESİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Her ilçeye bir hastane sloganıyla, Cengiz Topel Hastanesi ilave inşaat projesi tamamlatılmış olmasına rağmen bugüne kadar temelinin atılmadığını kaydeden Oktay, “Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanı olduğu günden bu yana hiçbir beyanatında Cengiz Topel Hastanesi’nin ilave inşaatından söz etmemiş, tabiri yerindeyse bu hususu telaffuz etmekten çekinmiş veya korkmuştur. Susmakla bu projeden vazgeçeceğimizi düşünenler büyük bir yanılgı içerisindedirler” dedi.

“GÜZELYURT –LEFKE ÇİFT ŞERİT YOLU YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ”

Oktay, Güzelyurt – Lefke çift şerit yolunun da yılan hikayesine döndüğünü, inşasına 2013 yılında başlanmış olan yolun, aradan 6 yıl geçmiş olmasına rağmen tamamlanmadığını kaydetti.

Oktay şunları kaydetti:

“Bu yolda engel olduğu iddia edilen ara emrinin kalkmasından bu yana neredeyse 1 yıl geçmiştir. Bu yolla ilgili sorun neyse çözülmeli, yol inşası çevre ve bağlantı yollarıyla birlikte süratle tamamlanıp hizmete açılmalıdır. Çift şerit yolun tamamlanmasından sonra anılan yol, LAÜ Lefke Kapısı ve Lefke Karadağ bölgesine birer çevre yoluyla bağlanmalıdır. Buna ek olarak duble yolun Cengizköy – Lefke hudutlarının kesiştiği noktasından Lefke’ye alternatif bir giriş – çıkış yolu, yine aynı duble yoldan Cengiz Topel Hastanesi’ne özel bir ulaşım yolu, bütün bunlara ek olarak Denizli 1 Mayıs Caddesi’nin trafik yükünü azaltacak şekilde Cengizköy – Gemikonağı anayolundan duble yolun altından geçip Lefke Mücahit Basri Dirimlili Sokağı’na ulaşacak bir başka tali yolun da inşası şarttır.”

“LEFKE’DE 2. BİR GİRNE FACİASI İSTEMEYİZ”

Lefke’de 2. bir Girne faciası yaşamak istemediklerini ifade eden Oktay, bu nedenle başlatılmış olan Lefke İmar Planı çalışmalarının; Devlet, Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Sivil Toplum Örgütleri katkılarıyla tamamlanıp, hiç taviz vermeden uygulanması gerektiğini ifade etti. Oktay, İmar Planı tamamlanıncaya değin de gerekli emirnamelerin zaman geçirilmeden ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

“LAÜ, LEFKE VE ÇEVRESİ İÇİN KURULDU… HALEN 2 BİN 500 ÖĞRENCİ GÜZELYURT KYK YURTLARINDA KALIYOR… LEFKE’YE HİÇ KATKILARI YOK”

Oktay şöyle dedi:

“Lefke’nin olmazsa olmazı Lefke Avrupa Üniversitesi, kaliteli eğitim vermeye devam ederken dünya üniversiteleriyle yarışabilir hale getirilmelidir. LAÜ herşeyden önce Lefke ve çevresinin sosyo – ekonomik durumuna katkı koymak için de kurulmuştur. Bu nedenle LAÜ öğrencilerinin beldemiz hudutları içerisinde konaklamalarının asıl olduğu hiç ama hiç unutulmamalıdır. Halen yaklaşık 2500 LAÜ Öğrencisi KYK’nın Güzelyurt’taki yurtlarında konaklamakta olup Lefke yöresine maalesef hiçbir katkıları yoktur. Bu kabul edilir değildir ve bu uygulamayı durdurmak için gereken herşey yapılacaktır. LAÜ’nün eksik fakülte ve bölümleri açılmalı ve bu yöndeki çaba LAÜ Tıp Fakültesi ile taçlandırılmalıdır. Tıp Fakültesi diğer bazı KKTC Üniversitelerinde açılırken bunun LAÜ için uygun görülmemesini kabul etmemiz mümkün değildir. LAÜ, açılacak yeni bağlantı yollarıyla Lefke Merkeze yaklaştırılmalı, LAÜ’nün bir fakültesi ile Spor Yüksek Okulu Lefke Merkezde konuşlandırılmalıdır. Projesi tamamlanmış Lefke Merkez LAÜ Öğretim Görevlileri Sitesinin temeli de herhangibir mazaret üretilmeden süratle atılmalı ve inşası da tamamlanmalıdır.”

“SOSYAL KONUT PROJESİ HAYATA GEÇİRİLMELİ… GENÇLER BÖLGEDE TUTULMALI”

Oktay, KKTC’nin 6. İlçesi Lefke’nin gençlerini bölgede tutmaya, göç etmelerini engellemeye ve bu şekilde nüfusunun artmasına ihtiyacı olduğunu belirterek. “Yıllardan beridir üzerinde çalışıp talep ettiğimiz ‘Sosyal Konut Projesi’ süratle hayata geçirilip hak sahibi yurttaşlarımız ve gençlerimizin konut sorunlarına çare üretilmelidir” dedi.

“CMC ATIK ALANI KANAYAN YARA…”

CMC atık alanının, yörenin kanayan yarası olduğunu ifade eden Oktay, şunları ifade etti:

“Belirtilen alan şu an onu elinde bulunduran Port – İsbi şirketinden geri alınıp yeniden ihaleye çıkartılıp temizlenip ekonomiye kazandırılmalıdır. Yine CMC Maden Şirketi’nden kalan konut, işyeri ve diğer taşınmazlar, buralarda oturanların komitelerinin görüşleri de dikkate alınarak yasal statüye kavuşturulmalıdır. CMC arazilerinin Emlak ve Malzeme Dairesi’nin kararlarıyla icar adı altında ulu orta dağıtılması durdurulmalı, bu arazilerin geleceği imar planı çalışmaları sürecinde ele alınmalıdır.”

“BÖLGE ÇOCUKLARININ BÖLGE OKULLARINA KAYIT YAPMASI SAĞLANMALI”

Açıklamasında okullarla ilgili sorunlara da değinen Oktay şunları kaydetti:

“Beldemizin ilk ve orta dereceli okullarının fiziki alt yapıları iyileştirilmeli, yeni öğretim yılının başlamış olduğu bu dönemde öğretmen ve diğer görevli eksiklikleri tamamlanmalıdır. Gemikonağı Erdal Abit İlkokulu’nun kapatılmasından sonra Denizli’de okul öncesi eğitim merkezi inşa edilmesi konusunda Eğitim Bakanlığı ile geçmişte sağlamış olduğumuz konsensusun, ‘kapatma kısmı’ uygulanmış maalesef okul öncesi eğitim merkezi inşaatı unutturulmak istenmiştir. Kapatılmış olan Erdal Abit İlkokulu bina ve alanı LAÜ için çok önemli ve kıymetlidir. Anılan bina ve arazisi LAÜ’ye devredilmeli buna karşılık LAÜ de okul öncesi eğitim merkezi inşası için elini taşın altına koymalıdır. Gaziveren’de oturan ilkokul çağındaki öğrenciler hergün Aydınköy İlkokulu’na taşınmaktadır. Bu uygulamaya son verilip Gaziverenli ilkokul öğrencileri Yeşilyurt İlkokulu’na yönlendirilmelidirler. Bu yapıldığı zaman Yeşilyurt İlkokulu öğrenci azlığı sorunu da ortadan kalkacak ve Gaziveren İlkokul öğrencilerinin okul ihtiyaçları Lefke İlçesi sınırları içerisinde çözülmüş olacaktır.

Beldemizde ortaokul eğitimi alacak öğrencilerin Lefke Gazi Lisesi orta bölümüne kayıt yapmaları mutlaka sağlanmalı, diğer yörelerin ortaokullarına kayıt yaptırmaları önlenmelidir. Bu konuda gerçek dışı bilgi içeren ikametgah belgesi veren muhtarlar aleyhine kovuşturma başlatılmalıdır. Lefke Gazi Lisesi orta bölümünün cazibesinin artırılması için de önlemler alınmalıdır. Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’ne yeni bölümler açılıp daha fazla öğrenci alabilmesine olanak sağlanmalıdır.

“LEFKE GAZİ LİSESİ’NE 2020-2021’DE KOLEJ SINIFI AÇILMASI KARARI SEVİNDİRİCİDİR… ÖĞRETMENLERE LOJMAN YAPILMALI”

Oktay, Lefke Gazi Lisesi orta bölümünde, 2020 – 21 ders yılında kolej sınıfı açılması yönünde Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Kolej sınıfı için daha şimdiden öğretmen, fiziki mekan, araç gereç ve diğer ihtiyaçlar için tedbir alınmalı, eksikliklerin tamamlanması için gerekenler yapılmalıdır. Bölgemizdeki orta eğitim kurumlarına uzak bölgelerden gelen öğretmenler için acilen lojman yapılması gerekmektedir” dedi.

“Geç de olsa, 12 Kasım 2018 tarihinde Lefke Aplıç Kapısı’nın açıldığını” belirten Oktay, anılan kapının açılmasının en az diğer sınır kapıları gibi yararlı olduğunu. Ancak artan trafik nedeniyle Aplıç Kapısı’ndan Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi’ne kadar olan anayolun ciddi bir bakım onarıma ve hatta yeniden asfaltla kaplanmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

“TARIM VE TARIMSAL SU MASTER PLANI HAZIRLANMALI… BALIKÇI BARINAĞI YAPILMALI”

Lefke’nin alan olarak KKTC’nin % 5’ini oluşturduğunu ancak ülke tarımsal üretimin ise % 35’ini oluşturduğunu belirten Oktay, şunları kaydetti:

“Böylesi üretim kapasitesi olan bir bölge için bölgesel tarım ve tarımsal su master planı mutlaka ve mutlaka hazırlanmalıdır. Bu planda tarımsal üretimin bir parçası olan balıkçılık için bir balıkçı barınağı da yer almalıdır. Balıkçı barınağı için son günlerde atılmış olan adımlar bir ferahlama getirecek olmakla beraber nihai hedef yöre balıkçıları için kendilerine özgü yeni ve kapsamlı bir balıkçı barınağının inşası olmalıdır.

Lefke’nin geleceğinin eğitim, tarım ve turizmde olduğunu hep tekrarlıyoruz. Turizm Bakanlığı ile sürdürmekte olduğumuz Eko-Akro Turizm ve Butik Oteller konsepti çalışmalarımız Citta Slow kurallarına da uygun olarak süratle neticelendirilmelidir. Tarihi ve Turistik eserlerimizin restorasyonuna kaynak yaratılıp teşvik edilmeli ve anılan eserler yıkılmaktan kurtarılmalıdır.

Yukarıya aktarılanlar, KKTC’nin 6. İlçesi Lefke’nin belli başlı sorunlarıdır. Bu sorunlara şimdiye değin hükümetler tarafından maalesef çözüm getirilmemiştir. Hükümet ve Cumhuriyet Meclisini, Lefke sorunlarına çok ivedi şekilde çözüm getirecek adımları atmaya, Lefke İlçesi’nde ilçe gereksinmelerini tamamlamak ve Bakanlıkların Müdürlük veya Şube Müdürlüğü açabilmelerine olanak sağlamak için 2020 yılı bütçesine kadro ve kaynak koymaya davet ediyoruz.

Hükümet ve KKTC Meclisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 6. İlçe olarak Lefke İlçesi’nin varlığını daha önceki yıllarda ve 2019 yılındaki bütçede olduğu gibi unutursa, bunu hatırlatmak için Lefke Sivil Toplum Örgütleri ve Lefke halkı olarak tepkimiz çok sert olacaktır.”