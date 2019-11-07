Haber Türk: Pilotaj hatası kesinlik kazandı

Geçitkale Havaalanı pisti yakınında 29 Ekim günü meydana gelen ve iki pilotun hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili bazı iddialar, Türkiye medyasına yansıdı.

Habertürk’ün haberine göre, Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya’nın hayatını kaybettiği kazada ‘pilotaj hatası’ olduğu belirtildi. Söz konusu haberde kazaya ilişkin bazı detayların büyük ölçüde netlik kazandığı iddia edildi. Türkiye’den adaya gelen ve kazayla ilgili incelemelerde bulunan Kaza/kırım ekibinin tespitleri paylaşıldı.

Türkiye’deki HABER TÜRK’ün haberine göre; “KKTC’de 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasının nedenini ortaya koymak için yürütülen teknik çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı” Haber Türk’in haberinde “Kazanın, “pilotaj hatası”ndan kaynaklandığı hemen hemen kesinlik kazandı” denildi.

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in kaleme aldığı haberde, Ankara’nın, KKTC’ye kazanın aydınlatılması için destek olmak üzere uzman bir ekip gönderdiği yazıldı. Haberde şöyle denildi: “Ekip, KKTC’li yetkililerle yoğun bir mesai verdi. Kazayı aydınlatabilecek belge ve kanıt toplandı. Kaza sırasında bir bölümü yanmış kokpit video kayıtları da Ankara’ya getirildi. KKTC’de, başta hava trafik kontrolörleri olmak üzere ilgili ve yetkililerle görüşüldü”

Haberde şu bilgiler yer aldı:

“Ankara’da, uzman ekipler tüm bu belge, bilgi ve kazaya ilişkin diğer bulguların ışığında çalışma yürütüyor. Video kayıtlarının kaza sonrasında yanması nedeniyle zarar gördüğü, bu nedenle kazanın aydınlatılması için hiçbir katkı sunmadığı öğrenildi.

Buna karşılık teknik çalışmalar, kazaya giden süreci adım adım ortaya koydu. Buna göre, kazaya konu olan uçak, birçok kez indi-kalktı. Uçağın, bu iniş-kalkışlar sonrasında kazayla sonuçlanacak aşamaya geçtiği tespit edildi. Kaza öncesinde bir kez daha inen uçak, kalkışa geçti ancak yeterince güç kazanamadı. Uçak, düşmeye başladı. Uçak, yere çakıldı ve parçalandı.

Kazaya ilişkin ön raporun bir aya kadar yayımlanması hedefleniyor”