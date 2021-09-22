Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği’nden Eyleme Çağrı

Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği’nden, Lefke Gazi Lisesi Öğrenci Velileri ve Bölge Halkına eylem çağrısı yaptı.

Haber: Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği’nden, Lefke Gazi Lisesi Öğrenci Velileri ve Bölge Halkına eylem çağrısı yaptı.

14 Eylül Salı günü ortaöğretim ve meslek liselerinde yeni ders yılı başlamasından bugüne kadar geçen sürede, Lefke Gazi Lisesinde dokuz öğretmen eksik olarak eğitime devam ediliyor.

25 saat dersin boş geçtiğine vurgu yapan Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği dokuz öğretmenin görevlendirilmesi ve derslerin boş geçmeden yapılabilmesi için yarın ( 23.09.2021) velilere ve bölge halkına eylem çağrısı yaptı.

Pandemi döneminde her türlü sağlık riskini göze alarak çocuklarını okula gönderen, veliler gerekçesi ne olursa olsun bu sonucu asla kabullenmediklerini göstermek amacı ile yarın saat 07.30 da tüm velilerimizi okul girişinde toplanmaya çağırdı.

Okul Aile Birliğinin açıklaması

Eyleme Çağrı

Lefke Gazi Lisesi Öğrenci Velileri ve Bölge Halkına

Üç haftadan beridir açık olan okulumuzda bugün itibarı ile dokuz öğretmen eksik bulunmaktadır.

Yıllardan beridir, sanki normalmiş gibi, zamanında yapılmayan atamalardan en çok etkilenen okullardan biriyiz. Okulumuzada ortalama her gün 25 saat ders yapılmamaktadır.

Bizler bu pandemi döneminde her türlü sağlık riskini göze alarak çocuklarımızı okula gönderdik.

Gerekçesi ne olursa olsun bu sonucu asla kabullenmediğimizi göstermek amacı ile yarın saat 07.30 da tüm velilerimizi okul girişinde toplanmaya çağırırız.

Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği