80 pozitif vaka 123  kişi taburcu edildi

KKTC’de son 24 saatte yapılan 15.700 test sonucunda, 71’i yerel, 80 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken, 123 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı KKTC’de son 24 saatte 15.700 test sonucu, 71’i yerel, 80 covid-19 pozitif vaka tespit edildiğini ve 123 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

1 kişi yurt dışından gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 71 kişi ise yerel vakadır.

28 kişi Lefkoşa, 14 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

22 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.700

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 80

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8

Yerel Vaka Sayısı: 71

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 123

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .769.138

Toplam Vaka Sayısı: 18.967

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 17.765

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1128

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1058

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 76

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4411

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 826

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 929

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6192

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 53.282