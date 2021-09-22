CTP: BRTK tüm halkındır, tüm halkın emeğidir, değeridir ve sesidir!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’na (BRTK), Ulusal Birlik Partisi tarafından atanan Yönetim Kurulu Başkanı tarafından el konulduğunu ileri sürerek, “BRT tüm halkındır, tüm halkın emeğidir, değeridir ve sesidir” dedi.

CTP yaptığı yazılı açıklamada, şunları söyledi:

“Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’na, Ulusal Birlik Partisi tarafından atanan Yönetim Kurulu Başkanı tarafından el konmuştur. BRT tüm halkındır, tüm halkın emeğidir, değeridir ve sesidir!

Ülkenin tüm kurumlarını birer birer çökertmek ve geride tam bir enkaz bırakmak için adeta birbiriyle yarışan hükümet ortaklarını yeniden uyarıyoruz. Bu memleketi sizin iktidar hırslarınıza, kurultay hesaplarınıza, partizan ve baskıcı tavırlarınıza feda etmeyeceğiz. Ülkemize ve kurumlarımıza sahip çıkacağız.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda tek seslilik isteyenler, çirkin üslupları, baskıcı ve anti-demokratik tavırları, çatışmacı ve saldırgan yüzleriyle yeniden ortaya çıkmıştır. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun yeni yayın dönemi planlaması içerisinde kimi programların yayından kaldırıldığı gözlemlenirken, daha üzücü olan, yönetim kurulu başkanının saldırgan tavrı ve kamusal sorumluluğa yakışmayan sözleridir. Yönetim Kurulu Başkanı’nın bu ülkenin gazetecilerine yönelik kullandığı dil utanç vericidir.

BRTK Yasası’nı çiğnemek pahasına Ulusal Birlik Partisi yönetiminde aktif görevde bulunan bir kişinin aynı zamanda kurumun yönetim kurulu başkanlığını da üstlenmesi, Azınlık Hükümeti’nin onlarca hukuksuzluğundan da biridir. Halkımızın bölünmeye, parçalanmaya, susturulmaya ve itilmeye değil; dayanışmaya ve bütünleşmeye ihtiyacı vardır. Bu hükümeti gasp ettikleri irademizi iadeye çağırırız.

Ellerinizi kurumlarımızdan çekiniz. Yeter!”