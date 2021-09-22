Tuzla-Mutluyaka anayolunda kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 22.00 raddelerinde Gazimağusa’da St. Barnabas yolu istikametinden batı istikametine doğru LR 979 plakalı salon araçla seyreden Lefkoşa’da sakin Özen HÜRSES (K-42) seyrettiği yolun sonundaki Tuzla-Mutluyaka anayolu kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeyip anayola çıkış yaparak, o esnada sağından Mutluyaka istikametinden Tuzla istikametine doğru seyreden ve kavşağa geldiğinde süratini salim hadde indirmeden dikkatsizce seyreden Gazimağusa’da sakin Tevfik TÜRKOĞLU(E-36) yönetimindeki LK 486 plakalı salon aracın geçiş yolunu tıkaması sonucu aracının ön kısmı ile LK 486 pl.lı aracın ön kısmı ile çarpışmışlardır. Çarpmaya müteakip kontrolsüzce sağa doğru savrulan LK 486 pl.lı araç yolun kenarında bulunan Karayolları Dairesine ait iki adet bilgi verici levhaya çarpıp durmuştur. Kaza sonucu her iki araç sürücüsü kontrol amaçlı Gazimağusa Devlet Hastahanesi Acil Servisinde müşahade altına