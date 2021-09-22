Güney Kıbrıs’ta 106 covid-19 pozitif vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 50 bin 579 test sonucu 106 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 50 bin 579 test sonucu 106 covid-19 pozitif vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 119 bin 336’ya yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada 40’ı ağır olmak üzere 89 kişinin tedavilerine hastanede devam edildiği ve hastaların yüzde 74.16’sının aşı geçmişinin bulunmadığı belirtildi.

Hastanelerde durum şöyle: