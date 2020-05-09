Lefke, Baf ve Binatlı antrenmana tepkili

Gürsel KARAGÖZLÜ

Batı bölgesinin 3 Süper Lig takımı kulüp başkanları, bazı takımların, Bakanlar Kurulu kararı, Sağlık Bakanlığı ve Futbol Federasyonu uyarılarını hiçe sayarak antreman yapmasına haksız rekabet sağlayacağı için tepkili. Lefke, Baf Ülkü Yurdu ve Binatlı kulüp başkanları bu konudaki düşüncelerini Havadis’e açıkladı.

Lefke Kulüp Başkanı Adnan Doğruyol

“Gönyeli takımının halkın bu süreçte koronavirüs ile uğraşırken, hiçbir sağlık kurulunun, Futbol Federasyonu’nun ve yapılan tüm ikazları göze almaksızın sahaya toplu şekilde inip antrenman yapmalarını şiddetle kınıyoruz. Toplum sağlığından daha önemli bir durum. Bu bir yarıştır. Önde olsalar ne olacak?

Biz Lefke camiası olarak bilim sağlık kurulu ve Futbol Federasyonun vereceği karar doğrultusunda hareket edeceğiz. Gönyeli takımının düştüğü kaosa biz düşmeyeceğiz. Yaptıkları tüm takımlara ve rakip sporculara saygısızlıktır, biz bu durumu Lefke olarak şiddetle kınıyoruz. Dengesizliğe tepkiliyiz, yangından mal kaçırır gibi antrenman yapmaları spor ahlakına uymaz.”

Baf Ülkü Yurdu Başkanı Erhan Arıkan

“İnsanların parası, malı, mülkü olabilir ama sağlık olmaz ise hiçbiri fayda etmez. Biz Baf Ülkü Yurdu camiası olarak, teknik heyet, sporcu ve yönetim kurulu olarak Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Spor Dairesi ve Futbol Federasyonun vereceği karar doğrultusunda hareket edeceğiz.

Bunların dışında bu koronavirüs ile mücadele ederken, sağlık ön planda iken, sahaya inmek bir cinayettir.”

Binatlı Başkanı Orsel Neşe

“Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Spor Dairesi ve Futbol Federasyonun alacağı karara göre hareket edeceğiz. Kesinlikle bu konuda sahaya inen takımlar için ciddi tavırlar alınması gerekiyor.

Aksi halde haksız rekabet olacak. Yaptırım gücü Devlet ve federasyon ise, sert karar vermeleri gerekiyor. Yetkilileri göreve davet ediyoruz.”