Tatar: Ekonomimizi yeniden ayağa kaldıracağımıza inanıyoruz

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında ekonomi konusunda üst düzey toplantı gerçekleştirildi. Sayıştaylık Binası’nda yer alan toplantıda konuşan Başbakan Ersin Tatar, “Ekonomik gelişmeleri ve salgın krizini atlatmamızla birlikte ekonomik alanda neler yapacağımızı paydaşlarımızla birlikte karar altına alacağız” dedi.

Toplantıya, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ile bürokratlar katıldı.

Tatar, ülkedeki ekonomik örgütler ve ekonomiyle ilgili bakanlarla bir araya geldiklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Ekonomik gelişmeleri ve salgın krizini atlatmamızla birlikte ekonomik alanda neler yapacağımızı paydaşlarımızla birlikte karar altına alacağız. Böyle katılımcı bir anlayışla, salgının gerilettiği ekonomimizi yeniden ayağa kaldıracağımıza inanıyoruz.

Covid-19 virüsüne karşı sürdürdüğümüz mücadelede, bir süre eve kapanmak zorunda kaldık. Sadece biz değil, bütün dünya eve kapandı ve bu kapanma ekonomik hayatı durma noktasına doğru itti. Bütün dünya bir kez daha gördük ki ekonomi hayattır; insan ile ilişkilidir ve insan ilişkilerinin durduğu yerde ekonomi de duracaktır.

“Ekonomimizi yeniden ayağa kaldırırken, insana önem vereceğiz”

Ekonomimizi yeniden ayağa kaldırırken, insana önem vereceğiz. Yerli veya yabancı, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığımız insanlara değer vereceğiz. Bugün bir kez daha gördüm ki, iş insanlarımız da bu anlayıştadır. İşletmelerimiz, sektörlerimiz insana hizmeti ön planda tutarak ürünlerimizi eskisinden daha iyi hale getirecekler ve bu olumsuz süreçten başarı ile çıkacaklardır.

Devlet ve hükümet olarak bizler de onlara destek olacağız. Ekonominin önünü açmak ve yeniden yapılanmasını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bugün özellikle iş insanlarımızı dinledik. Dört örgüt başkanı ve temsilcileri vardı ama genel olarak neredeyse bütün ekonomi burada temsil ediliyor.

“Ekonomiyi bir bütün olarak ele aldık”

Bu nedenle ekonomiyi bir bütün olarak ele aldık. Zaten ekonomik sektörlerin birbirinden ayrılmazlığı söz konusudur. Bir bütün olarak ekonomiyi yeniden canlandırmak ve bir süre sonra eskisinden daha iyi hale getirmek için çalışacağız. Katılan ve katkı koyan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim.”

Başbakan Tatar, olağanüstü koşullarda çalıştıklarını, “önce sağlık” dediklerini şimdi de ekonomik konuları enine boyuna şeffaf bir şekilde çalışarak, ülkede güven ortamının yaratılması, halkın beklentilerini karşılamak ve ekonomik sektörleri eski haline getirmek için kararlı bir şekilde yedi yirmi dört çalıştıklarını söyledi.

Tatar, turizmden eğitime, üretime hizmet ve tarım sektörüne kadar her sektörde avantajlı olunan konularda çalıştıklarını ve ülkede sağlıklı bir yaşam yanında refahı da getirmek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ülkeye yatırımın önünü açmak için çalıştıklarını ve güvenlik, adalet içinde kesintisiz hizmet vererek eski refah ve ekonomik gelişime dönerek, altyapıyı geliştireceklerini vurgulayan Tatar, ülke ekonomisine gerekli yönü vereceklerine inanç belirtti.