Türkiye

Le Monde: Erdoğan, Sevr’den intikamını alıyor

3 Ağustos 2020
Erdoğan

Fransız Le Monde gazetesinin haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Libya konusunda Sevr Antlaşması’ndan rövanş aldığını düşündüğü yorumu yapıldı.


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