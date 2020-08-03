Sanat

La Casa de Papel, 5. sezonda final yapacak

3 Ağustos 2020
La Casa De Papel

La Casa de Papel 5. sezonuyla izleyiciye veda edecek. Dizi çekimlerine Danimarka’da başlanacak.

Netflix, İspanyol dizisi La Casa de Papel’in beşinci ve final sezonu onayı aldığını “Soygun sona eriyor” ifadeleriyle duyurdu.

Gazeteduvar’ın haberine göre, çekimleri Danimarka’da başlayacak olan dizinin kadrosuna Miguel Ángel Silvestre ve Patrick Criado katıldı.

Dizinin yaratıcısı Alex Pina, “Neredeyse bir yılı grubun nasıl parçalanacağını düşünerek geçirdik. Profesörü tekrar nasıl adapte edeceğimizi planladık. Birçok karakter için geri dönüşü olmayan durumlara girdik. Sonuç olarak La Casa de Papel’in finaline geldik. Satranç oyunundan savaş stratejisine geçiş yapıyoruz: saldırı ve çekişme” ifadelerini kullandı.

Çekimleri Danimarka’da başlayıp daha sonra İspanya ve Portekiz’de devam edecek olan 5. sezonun, Kovid-19 salgını nedeniyle bir değişiklik olmazsa, 2021 yılının sonbahar aylarında yayınlanması bekleniyor.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Avatar 2’nin sualtı çekimlerinden yeni fotoğraf

Avatar 2’nin sualtı çekimlerinden yeni fotoğraf

27 Haziran 2020
Photo of En iyi bilim kurgu filmleri

En iyi bilim kurgu filmleri

27 Haziran 2020
Photo of Hayko Cepkin’den karantinada yeni albüm

Hayko Cepkin’den karantinada yeni albüm

26 Haziran 2020
Photo of Virunga belgeseli film oluyor

Virunga belgeseli film oluyor

26 Haziran 2020
Photo of İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih Sultan Mehmet’in portresini 6,5 milyon liraya satın aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih Sultan Mehmet’in portresini 6,5 milyon liraya satın aldı

25 Haziran 2020
Photo of “Aynı Gökyüzü Altında” sergi açtılar

“Aynı Gökyüzü Altında” sergi açtılar

23 Haziran 2020
Photo of 17. yüzyıldan kalma Meryem Ana tablosu tanınmayacak hale geldi

17. yüzyıldan kalma Meryem Ana tablosu tanınmayacak hale geldi

23 Haziran 2020
Photo of Girne Belediye Başkanı Güngördü sanatçı Trautmann’ı kabul etti

Girne Belediye Başkanı Güngördü sanatçı Trautmann’ı kabul etti

22 Haziran 2020
Photo of “Sanatta Pandemi’’ isimli sergi Girne’de açıldı

“Sanatta Pandemi’’ isimli sergi Girne’de açıldı

17 Haziran 2020
Photo of Corona virüs nedeniyle Oscar’a erteleme

Corona virüs nedeniyle Oscar’a erteleme

16 Haziran 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı