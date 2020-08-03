Güney Kıbrıs

Güney’de 12 bin 410 mülteci koruma statüsünde

3 Ağustos 2020
Mülteci

Güney Kıbrıs’ta mülteci koruma statüsünde 12 bin 410 kişi bulunduğu bildirildi.

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Güney Kıbrıs’taki mülteciler ve siyasi sığınma başvurusunda bulunan kişilerle ilgili bazı rakamlara yer verildi.

Buna göre, bugün Güney Kıbrıs’ta koruma statüsünde 12 bin 410 mülteci bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, 20 bin kişinin siyasi sığınma başvurusunun ise beklemede olduğunu kaydetti.

“HER BİRİNİN ARKASINDA SARSICI BİR HİKAYE VAR”

Her mültecinin arkasında “sarsıcı” bir hikaye olduğunu belirten gazete, bunların evlerinden ayrılıp, geriye dönüp dönmeyeceklerini bilmeyen kişiler olduğunu ekledi.


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