LBO 80’lere yol alacak

KUMSAL PARK’TA KONSER VERECEKLER:

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) 80’ler Konseri’nin ikincisini 28 Eylül Cumartesi akşamı Kumsal Park’ta müzikseverlerle buluşturacak

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) daha önce tarihi Büyük Han’da gerçekleştirdiği ve büyük beğeni kazanan 80’ler Konseri’nin ikincisini 28 Eylül Cumartesi akşamı Kumsal Park’ta gerçekleştirecek. Oskan Hoca şefliğinde gerçekleşecek konserde solist olarak ülkemizin başarılı müzisyenlerinden Çağrı Çerkez, Eril Cambaz, Ezgi Akgürgen, Pelin Kutluba ve Süleyman Akosman yer alacak. Dönemin sevilen şarkıları Kumsal Park’ta müzikseverleri nostaljik ve keyifli bir yolculuğa çıkartacak. Konser saat 20.00’de başlayacak ve ücretsiz olacak.