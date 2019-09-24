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Kıraç hasreti dinecek

24 Eylül 2019

BAFRA’DA ROCK RÜZGARI ESECEK:

Bafra’da hizmet veren Concorde Luxury Resort, 5 Ekim’de Türkiye’nin sevilen ismi Kıraç’ı sahnesinde ağırlayarak konuklara tam bir Anadolu Rock keyfi yaşatacak

 

Concorde Luxury Resort, tatil ve eğlenceyi bir arada arayanların adresi olmaya devam ediyor. Modern çizgileri, mimari yapısı, aktivitelerindeki zengin çeşitliliği, kişiye sunduğu yaşam alanlarının genişliğinin yanı sıra ülkemizin ilk Luxury Villa konseptini misafirlerine deneyimleten Concorde Luxury Resort, müzik dünyasının sevilen isimlerini ülkemize getirmeyi sürdürüyor.

Rock müziğin sevilen ismi Kıraç, 5 Ekim Cumartesi akşamı Concorde Luxury Resort’ta müzikseverlerle bir araya gelecek. Kıraç, güçlü sesi, yorumu ve geniş repertuvarı ile Concorde Luxury Resort konuklarına unutulmaz bir akşam yaşatacak.

 

 

 

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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