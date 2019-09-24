İrem “Aşkımız olay olacak” diyor

İrem Derici, prodüktörlüğünü ünlü iletişimci Özgür Aras’ın yaptığı ve kendisinin “mest olduğu” şarkıları yorumladığı “Mest Of” albümünün ikinci klibini sözleri Aşkın Tuna, bestesi Feyyaz Kuruş ve düzenlemesi Alper Atakan’a ait “Aşkımız Olay Olacak” şarkısına çekti. Klibin yönetmenliğini Murat Joker üstlendi. İstanbul’da bir stüdyoda çekilen klipte İrem Derici’ye dansçılarının yanı sıra bir arkadaşının sevimli köpeği eşlik etti.

“Kalbimin Tek Sahibine”, “Düşler Ülkesinin Gel Git Akıllısı”, “Dantel”, “Aşk Eşittir Biz”, “Evlenmene Bak” gibi bir çok şarkısıyla dinlenme ve izlenme rekorları kıran yeni nesil Pop Star İrem Derici geçmiş yılların sevilen şarkılarını yorumladığı “Mest Of” adını verdiği albümüyle bu yazın en çok dinlenen şarkılarına imza atmıştı. Kış sezonu konserlerine başlayan İrem Derici çok yakında arka arkaya vereceği konserlerle dinleyicileriyle buluşacak.