Ayşe Hatun’dan New York çekimi

New York Fashion Week’te Rufat İsmayil’ın defilesinde podyuma çıkan, fit fiziği ve güzelliğiyle dünya basının ilgisini çeken ünlü pop yıldız Ayşe Hatun Önal New York’ta fotoğrafçılığa adım atan ünlü menajer Selim Akar’ın objektifine poz verdi.

“The Marmara New York” otelinin 19 katında bulunan günlüğü 1.500 usd olan Pentouse odasının balkonunda yapılan çekimlerde bornozu ile iddialı pozlara imza atan ünlü yıldızın sempatik halleri objektife yansıdı. New York’ta yeni şarkısı için kampa giren Önal’ın bu pozları yeni hit şarkısının ön habercisi oldu.