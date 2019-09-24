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Ayşe Hatun’dan New York çekimi

24 Eylül 2019

New   York   Fashion Week’te  Rufat İsmayil’ın defilesinde podyuma  çıkan,  fit  fiziği ve güzelliğiyle  dünya  basının  ilgisini çeken ünlü pop yıldız  Ayşe Hatun Önal New York’ta fotoğrafçılığa adım atan  ünlü menajer  Selim Akar’ın objektifine poz  verdi.

“The   Marmara New York” otelinin 19 katında  bulunan günlüğü 1.500 usd olan Pentouse  odasının balkonunda yapılan çekimlerde bornozu ile iddialı pozlara imza atan ünlü yıldızın sempatik halleri objektife yansıdı. New York’ta yeni şarkısı için kampa giren Önal’ın bu pozları yeni hit şarkısının ön habercisi oldu.

 

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