FutbolSpor

İskele’den tek kurşun: 1-0

24 Eylül 2019

  1. Lig’in 2. haftasının kapanış maçında Esentepe’yi konuk eden Gençler Birliği haftayı galibiyetle kapandı

ŞENOL’DAN İSKELE’YE 3 PUAN: 1. Lig’in 2. Haftasının kapanış maçında Esentepe’yi konuk eden Gençler Birliği Şenol Şoför’ün maçın başında kaydettiği golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı

Yer: Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Emre Çevikdal, Emine Yarkın

 

Gençler Birliği                  1 – 0       Esentepe

12.Çağatay Gürler                             13.Onur Özbingül

5.Ertan Bulut                                      72.Burak Tümkan

6.Mahmut Gerdan                             4.Kaan Arsu

11.Ahmet Kara                                   8.Yakup Şen

17.Şenol Şöför                                  10.Kağan Görneçli

19.Sinan Öğüt                                   11.Uğurcan Başayak

21.Mustafa İnanç                              17.Şükrü Hilmi Erdoğan

23.Mehmet Ali Aylanç                       21.Nersin Osman

53.Mehmet Göreli                             22.Mahmut İzoğlu

81.Bülent Çakmak                           33.Furkan Aydemir

84.Emre İmam                                 38.Eray Ergin

Goller:

Dk.8 Şenol Şoför

 

K-pet 1. Lig’in 2.haftasının kapanış maçında Larnaka Gençler Birliği Esentepe’yi konuk etti. Karşılaşma 1-0 ev sahibi Gençler Birliği’nin galibiyetiyle son buldu.

Maça hızlı başlayan Gençler Birliği 8.dakikada Şenol’le golü buldu ve 1-0 öne geçti ve karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-0 ev sahibi takımın galibiyetiyle tamamlandı.

 

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