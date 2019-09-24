İskele’den tek kurşun: 1-0

- Lig’in 2. haftasının kapanış maçında Esentepe’yi konuk eden Gençler Birliği haftayı galibiyetle kapandı
ŞENOL’DAN İSKELE’YE 3 PUAN: 1. Lig’in 2. Haftasının kapanış maçında Esentepe’yi konuk eden Gençler Birliği Şenol Şoför’ün maçın başında kaydettiği golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı
Yer: Cumhuriyet Stadı
Hakemler: Serhan Şimşek, Emre Çevikdal, Emine Yarkın
Gençler Birliği 1 – 0 Esentepe
12.Çağatay Gürler 13.Onur Özbingül
5.Ertan Bulut 72.Burak Tümkan
6.Mahmut Gerdan 4.Kaan Arsu
11.Ahmet Kara 8.Yakup Şen
17.Şenol Şöför 10.Kağan Görneçli
19.Sinan Öğüt 11.Uğurcan Başayak
21.Mustafa İnanç 17.Şükrü Hilmi Erdoğan
23.Mehmet Ali Aylanç 21.Nersin Osman
53.Mehmet Göreli 22.Mahmut İzoğlu
81.Bülent Çakmak 33.Furkan Aydemir
84.Emre İmam 38.Eray Ergin
Goller:
Dk.8 Şenol Şoför
K-pet 1. Lig’in 2.haftasının kapanış maçında Larnaka Gençler Birliği Esentepe’yi konuk etti. Karşılaşma 1-0 ev sahibi Gençler Birliği’nin galibiyetiyle son buldu.
Maça hızlı başlayan Gençler Birliği 8.dakikada Şenol’le golü buldu ve 1-0 öne geçti ve karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-0 ev sahibi takımın galibiyetiyle tamamlandı.