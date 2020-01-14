Lavanta bahçeleri oluşturuluyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü, Kurudere’de lavanta bahçesi oluşturulması amacıyla fidan dikimi gerçekleştirdi.

Fidan dikimine Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da katılarak, katkı koydu.

Ülkenin birçok bölgesinde küçük gruplar halinde lavanta bahçeleri oluşturması hedefleniyor. Lavanta fidanı dikim etkinliğinin 1. etapı bugün Kurudere bölgesinde 8 bin adet fidan dikimiyle başladı.

Fidan dikimi etkinliğine, bölgedeki belediye çalışanları da katıldı. Etkinliğe Akdoğan, Paşaköy, Serdarlı, Vadili ve Beyarmudu belediyeleri destek verdi.

Geçitköy ve Çamlıbel bölgesinde 2 ve 3’üncü etap lavanta dikim etkinliklerinin ise ileriki tarihlerde yapılması planlanıyor.