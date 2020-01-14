Dünya

Netflix’in yeni dizisi ‘Rise of Empires: Ottoman’ın fragmanı yayınlandı

14 Ocak 2020

Netflix, İstanbul’un fethini konu alan yeni yapımı ‘Rise of Empires: Ottoman’ dizisinin fragmanını ve afişini paylaştı.

Başrollerini Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez’in paylaştığı belgesel dizi 24 Ocak 2020’de tüm dünya ile aynı anda Netflix’te yayınlanacak.

Prof.Dr. Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan belgesel dizinin Türkçe anlatımını Halit Ergenç seslendiriyor. Yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment’in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor.

6 bölümden oluşan ‘Rise of Empires: Ottoman’, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet’in yükselişini ve İstanbul’un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu’nu farklı bir açıdan ele alıyor.



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