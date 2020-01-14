Merkel’den Libya Konferansı’na davet

Almanya Başbakanı Angela Merkel, pazar günü Berlin’de düzenlenecek Libya Konferansı için davetiyeleri gönderdi. Libya’da çatışan tarafların yanısıra 12 ülkenin devlet ve hükümet başkanı zirveye davet edildi.

Libya‘da vekalet savaşı yürütmeyen ülke sıfatıyla arabuluculuk rolüne soyunan Almanya‘nın Birleşmiş Milletler’in (BM) barış çabalarına eşlik eden Libya Konferansı için davetiyeler gönderildi.

Konferansa ABD, Rusya, Çin, Fransa, Britanya, İtalya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Cezayir, Kongo Cumhuriyeti’nin liderleri çağrıldı.

BM, Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcileri de konferansa katılacak.

BM’nin tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Başkanı Fayiz es Serrac ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi’ni destekleyen Libya Ulusal Ordusu (LUO) Komutanı Halife Hafter de elbette Berlin’e davet edilenler arasında.

Moskova’dan Berlin’e

Berlin’deki Libya zirvesi öncesinde Moskova’da ateşkes anlaşması amacıyla yürütülen görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Hafter imzalamamıştı

Moskova’daki Libya müzakerelerinde oluşturulan taslak anlaşma metnine Serrac imza atarken, Hafter imzalamadan ayrılıp Libya’ya geri dönmüştü.

Alman haber sitelerine göre, Merkel hükümeti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AK Parti Genel Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron‘un zirveye katılmasına kesin gözüyle bakıyor, ancak ABD Başkanı Donald Trump‘ın gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Almanya BM ile koordinasyon içinde eylülden beri devrede

Alman hükümetinin Basın ve Enformasyon Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame‘nin çalışmalarına eşlik etmek amacıyla Libya’ya ilişkin istişare sürecine Almanya’nın eylül ayından beri zaman zaman evsahipliği yaptığı anımsatıldı.

Hedefin bir grup ülke ve uluslararası örgütle Libya’daki uzlaşma süreci için BM’yi desteklemek olduğuna dikkat çekilen açıklamada, son aylarda Libya konusunda Berlin’de çalışma düzeyinde çok sayıda toplantı yapıldığı ifade edildi.

Almanya’da bugüne kadar 5 ön hazırlık toplantısı düzenlendi.

Merkel ateşkesin ardından konferansla ilgili kesin adım attı

Merkel hükümeti, Berlin Süreci için olmazsa olmaz koşul olarak Libya’da ateşkesin sağlanmasını istiyordu.

Erdoğan ile Putin, 8 Ocak’ta ortak açıklamayla Libya’daki tüm taraflara ateşkes çağrısında bulundu. UMH’nin ardından Hafter’in de kabul etmesiyle ateşkes 12 Ocak geceyarısı yürürlüğe girdi.

Hem Erdoğan hem Putin ile telefon diplomasisi yürüterek süreci tekrar canlandıran Merkel’in son olarak 19 Ocak’ta Libya Konferansı için bazı ülkelere devlet ve hükümet başkaları seviyesinde davette bulunduğu açıklandı.

Amaç, Suriye’nin Libya’da tekrarlanmaması ve yeni sığınmacı akını olmaması

Berlin’deki Libya Konferansı’nda bölgede sağlanan ateşkesin korunması için atılacak adımlar ve soruna siyasi çözüm bulmak için yürütülecek çalışmalar değerlendirilecek.

Merkel’in hedefleri, Libya’da istikrarın sağlanması, Suriye’de yapılan hataların tekrarlanmaması ve Avrupa’ya Libya üzerinden Afrikalı sığınmacı akınının önüne geçilmesi olarak sıralanıyor.