Kıbrıs

Bakanlar Kurulu emirnamenin süresini 6 ay uzattı

14 Ocak 2020

Bakanlar Kurulu, Gazimağusa – Yeniboğaziçi – İskele İmar Planı’nın da dahil olduğu bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, imar planı yürürlüğe girene kadar emirname kural ve koşullarının 6 aylığına uzatıldığını açıkladı. Özersay, alınan diğer kararlarla ilgili de bilgi aktardı.

Özersay, Girne – Lefkoşa yolunun Gönyeli çemberi St. Hilarion kavşağı arasında kalan kısmına koruyucu bariyer yapılması, ayrıca Alsancak yolunun ikinci etabının tamamlanmasına ilişkin kararları üretildiğini belirtti. Özersay ayrıca, bağ ve üzüm üretiminin de tarım sigortası fonu kapsamına alınmasının karara başlandığını ifade etti.



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