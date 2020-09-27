LAÜ Akademisyeni Türkeri’nin çalışması Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi’nde yayınlandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlker Türkeri’nin “Destinasyon Deneyimi ve Sadakati Arasındaki İlişkide Destinasyon Aidiyetinin Aracı Rolü” adlı çalışması turizm alanı dergileri arasında 1. sırada yer alan Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi Ağustos 2020 sayısından yayınlandı.

Destinasyon deneyiminin ve aidiyetinin destinasyon sadakati üzerindeki etkileri araştırıldı

“Deneyim, sadakat ve aidiyet değişkenlerinin yapısal bir model kapsamında incelenen ve araştırılan çalışmada amaç; satın alma davranışlarındaki tutarlılığı ifade etmek için kullanılan sadakat kavramı ile turistlerin ziyaret ettikleri destinasyonda edindikleri deneyim arasındaki ilişkiyi aidiyet kapsamında ortaya koymaktır. Bu amaçla, destinasyonları tekrar ziyaret eden ve aynı zamanda ziyaret ettikleri destinasyonları başkalarına tavsiye ederek destinasyonların pazarlanmasını kolaylaştıran turistlerin destinasyon sadakati oluşum sürecine doğrudan ve dolaylı etki eden değişkenler bir model kapsamında incelenmiştir” diyen Türkeri, kurulan yapısal eşitlik modelinde destinasyon deneyiminin ve aidiyetinin destinasyon sadakati üzerindeki etkilerinin yol analizi çizilerek test edildiğini ve analiz için kullanılan verilerin Fethiye’yi ziyaret eden 395 turist üzerinden anket tekniği kullanılarak elde edildiğini belirtti.

Araştırma sonuçları ile ilgili bilgiler veren Türkeri, destinasyon deneyiminin sadakat üzerinde etkili olduğunu ve bu ilişkiye destinasyon aidiyetinin aracılık ettiğini gösterdiğini ve turistik destinasyon bazında incelenen değişkenler ve modelden elde edilen sonuçlar ve çalışmada bahsedilen bazı önerileri ise şu şekilde sıraladı;