Ataoğlu: Rayında giden lokomotifi kullanmak oldukça kolaydır.

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu Dünya turizm günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Turizm sektörünün, bu yıl Dünya Turizm Günü’nü maalesef covid-19 krizi ile karşıladığını söyleyen Fikri Ataoğlu, ‘Lokomotif sektör’ olarak lanse edilen turizm sektörünün sürdürülebilir, kapsayıcı ve dirençli bir sektör haline gelebilmesi için hükümetin bu konuda ciddi sorumluluklar alması gerektiğini vurguladı.

Açıklama şöyle:

Turizm sektörü, bu yıl Dünya Turizm Günü’nü maalesef covid-19 krizi ile karşıladı.

Koronavirüs gölgesinde kutlanan Dünya Turizm Günü, bu yıl turizm sektörü için oldukça acı geçiyor. Yaşam mücadelesi veren ve ciddi darbe alan turizm sektörünün ayağa kaldırılması için güç birliğine ihtiyaç vardır.

‘Lokomotif sektör’ olarak lanse edilen turizm sektörünün sürdürülebilir, kapsayıcı ve dirençli bir sektör haline gelebilmesi için hükümetin bu konuda ciddi sorumluluklar alması gerekmektedir.

Rayında giden lokomotifi kullanmak oldukça kolaydır. Önemli olan ciddi bir şekilde darbe almış bu lokomotifi ayağa kaldırmaktır. Hareket edebilen, güçlü bir turizm inşa etmek için, hükümet edenler umarım bu günü bir milat olarak kabul ederler ve ülkemiz için önemli olan bu sektörü ayağa kaldırmak için çalışmalar yapmaya başlarlar.

Her zaman dediğimiz gibi, Demokrat Parti turizmin kalkınması, doğru yönetilmesi için izlenmesi gereken adımlar konusunda yardımcı olmaya hazırdır.

Demokrat Parti Genel Başkanı

Fikri ATAOĞLU

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