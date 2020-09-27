Özersay: Yeni cumhurbaşkanı inisiyatif almalı, hakkımızı aramalıdır

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Kıbrıs Türkü’nün Doğu Akdeniz’deki doğalgazdan hakkını alabilmesi için inisiyatif alacağını ifade etti.

Kudret Özersay yaptığı açıklamada, hala kapsamlı çözümün zemininin konuşulduğuna dikkat çekti; “İki toplumlu, iki bölgeli fedarasyon” cümlesinden iki taraf farklı şeyler anlamaya devam ettiği sürece müzakerelerin hiçbir anlamı olmadığını söyledi. Özersay açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “52 senemizi verdik buna. Doğalgaz konusunda ya ilgili taraflar bir araya gelecek ve bu konuda görüşecek ya da Kıbrıs adası ve etrafındaki kaynakların paylaşılması ve Kıbrıs ile Türkiye’nin deniz yetki alanlarıyla ilgili Rum tarafı, Türkiye ve biz masaya oturacağız. Bunu zorlamak gerekir. Bu doğalgazdan hakkımızı alacağız. Yeni cumhurbaşkanının bunu sağlaması, inisiyatif alması gerekir.”

“Ekonomiyi canlandıracak adımlar atmalıyız”

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasıyla birlikte ürünlerimizin yeniden 1974-1994 arasında olduğu gibi İngiltere’ye doğrudan ihraç edilmesinin kapısını açmayı vadettiğini söyleyen Özersay, bu konuyu da takip edip hayata geçirebilmek için bir özel temsilci görevlendireceğini anlattı. Özersay şu sözlerle konuşmasını sürdürdü: Pazar ve piyasa bulmak demek üretime dayalı bir ekonomi yaratmak demektir. Bu çok önemlidir.”

“Cumhurbaşkanı haklarımızı ve duruşumuzu doğru anlatmalıdır”