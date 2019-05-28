Güney KıbrısKıbrısManşet

Larnaka’da bir zeytinyağı fabrikasında yangın çıktı

28 Mayıs 2019
Yangın - İtfaiye

Larnaka’ya bağlı “Angelisides” (Aksu) köyünde bulunan zeytinyağı üretim fabrikasında dün büyük bir yangın çıktı.

Politis gazetesi, Larnaka’ya bağlı “Angelisides”(Aksu) köyünde bulunan “Vasilias Tis Elias” isimli zeytinyağı üretim fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarına, Rum İtfaiye Birimi’ne bağlı araçların yanı sıra Orman Dairesi’ne bağlı yangın söndürme uçağının da katıldığını yazdı. Gazete yangının iki saatlik çalışmanın ardından söndürüldüğünü belirtti.

Habere göre yangın nedeniyle fabrika içerisinde bulunan makineler zarar gördü.

Etiketler


İlgili Makaleler

polis

Kaçak 11 Bangladeşli tutuklandı

28 Mayıs 2019
PGM

Girne’de bir butikte hırsızlık

28 Mayıs 2019

6 bin TL’yi tasarrufuna geçiren bir KIB-TEK çalışanı tutuklandı

28 Mayıs 2019
UBP-HP hükümeti ilk toplantısını yapıyor

UBP-HP hükümeti ilk toplantısını yapıyor

28 Mayıs 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı