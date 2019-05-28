Kaçak 11 Bangladeşli tutuklandı

Kaplıca köyünün yaklaşık bir kilometre doğusunda dün gece onaylanmış liman olmayan bir yerden, KKTC’de izinsiz olarak ikamet etmekte olan Bangladeş uyruklu toplam 11 kişi, bir sürat teknesi ile KKTC’den çıkış yapmak istedikleri esnada, söz konusu şahıslara yardımcı olan Ö.Y.E-50) ile birlikte suç üstü tespit edilerek tutuklandılar.

Para kambiyo yasasına aykırı hareket

Ercan Havalimanı’nda dün M.Z.S.A.M. (E-48) tasarrufunda 50 bin ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Söz konusu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.,

Kanunsuz uyuşturucu madde, ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu

25 Mayıs’ta Esentepe’de H.K.(E-33) ve Y.E.Y.’nin (E-37) kaldıkları ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, 3 gram ağırlığında methamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bahçe içerisinde gömülü vaziyette bir adet 9 mm çapında tabanca ve şarjör içerisinde 12 adet canlı mermi bulunarak emare alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.