Lapta-Vasilya “Ölüm Yolu” aydınlatılmayı bekliyor!

7 Aralık Cumartesi günü Karşıyaka (Vasilya) köylülerinin, son yıllarda 8 kişinin arabalar tarafından basılarak öldürüldüğü ve 8’den çok kişinin de yaralandığı, sakat kaldığı Lapta-Karşıya ana yolundaki karanlık güzergahın aydınlatması için yaptıkları eylemle ilgili görüşlerini soran BRT muhabirine, Ulaştırma Bakanı şöyle cevap vermiş: “Gözünüz ağrıyorsa diş değil göz doktoruna gidersiniz. Ana arterlerdeki aydınlatma sorunuyla ilgili sorumluluk Karayollarına verilmiş. Karayollarında bunu yapacak ekip ve altyapı var mı kimse bakmamış…

“Ne olay ne de çözümüyle ilgili sorumluluk almaya yanaşmayan Bakan devam etmiş: “Karayolları Dairesi’nin sadece bir tane asansörlü aracı var ama o araca çıkarabileceği bir tane teknisyeni yok. Bütçe bir bütündür mantığıyla baktığınızda, devlet dairelerindeki, binalardaki aydınlatmalarda olduğu gibi ana arterlerdeki aydınlatma ödemeleri de maliye tarafından yapılıyor.

21 aylık Bakanlık sürecim boyunca bunu anlatmaya çalıştım. Maliye, aynı ödemeyi KIBTEK’e yapsın; KIBTEK de 6 ilçe genelinde teknisyen ve ekipman altyapısıyla örgütlü, teşkilatlı, daha sağlık bir hizmet versin…” Yani: 1.Karayolları adı üzerinde yollardan sorumlu.

2.Sayın Bakan 8 kişinin karanlık nedeniyle basılarak öldürüldüğü ve daha çoğunun da sakatlanıp yaralandığı bu yolun yıllardır aydınlatılmadığını bilerek o göreve gelmiş.

3.Bakan olduktan sonra 21 ay geçmiş. Konuyla ilgili şikayet etmek dışında hiç br şey yapmamış.

4.Nihayet 21 ay sonra aynı noktada 1 köylü daha basılarak öldürülünce, Bakanlığına bağlı Karayolları Dairesinde Kuzey Kıbrısta karanlık olan ve ölümlü kazaların yoğun yaşandığı bu tür karanlık yollardaki sorunu çözecek yalnızca 1 aracın olduğunu ama bu aracı kullanacak tek bir kişinin olmadığını söylemiş.

YANİ: 1.Bakan 21 aydır konuyu biliyor ama çözemiyor.

2. Bakanın 21 aydır bu işi çözecek aracı var ama teknisyeni yok ve 21 aydır Bakanlığı altındaki dairelerde çalışan yüzlerce memurunun arasında bu aracı kullanacak tek bir teknisyen bulup istihdam edememiş!

3. Ve 21 ay sonra 1 köylünün daha basılarak öldürüldüğü bu ana yolda, bakanlığına bağlı ilgili dariernein olayın sorumluluğundaki rolünü ‘ben masumum’ demeye getirip KIB-TEK’e mi, Maliye Bakanına mı? Yoksa Bakanlar Kuruluna mı atmaya çalışmış o da belli değil?

4.Bu ana yolda 8 kişi basılarak öldü. Peki sorumlusu kim? Bakanlık değil! ilgili daire değil! Geriye kalıyor arabayı kullananla basılarak öldürülen vatandaş.

5.Bakan olayı Başbakana anlatmış. O da 2020 yılında çözecekmiş… Ama gerçek olan şu ki: Köylülerin “ÖLÜM YOLU” dediği güzergah hala aydınlatılmamış hala!. Hala trafik kazasına davetiye çıkarcak şekilde kapkaranlık. Vatandaşın şikayetçi olduğu devlet makamının da şikayet eden vatandaşından baskın çıkıp, şikayetçi olduğu ülkenin adıdır KKTC.