Milyarderler Caddesi’nde 67 milyon dolarlık soygun

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone'un k\u0131z\u0131 Tamara Ecclestone (35) Londra'da Milyarderler Caddesi olarak bilinen semtteki 57 odal\u0131 evine giren h\u0131rs\u0131zlar, yakla\u015f\u0131k 67 milyon dolar de\u011ferinde m\u00fccevherle kay\u0131plara kar\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nFormula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone'un k\u0131z\u0131 Tamara Ecclestone'un \u0130ngiltere'nin ba\u015fkenti Londra'daki evi soyuldu. \u0130ngiliz bas\u0131n\u0131, 57 odal\u0131 evden 50 milyon sterlin yakla\u015f\u0131k 67 milyon dolar de\u011ferinde m\u00fccevher \u00e7al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 yazd\u0131.\r\n\r\nSun gazetesinin haberine g\u00f6re, kimli\u011fini belirlenemeyen \u00fc\u00e7 ki\u015fi Cuma gecesi arka bah\u00e7eden Ecclestone'un Kensington semtindeki Kensington Palace Gardens Caddesi \u00fczerindeki 57 odal\u0131 evine girdi. H\u0131rs\u0131zlar\u0131n yatak odas\u0131ndaki baz\u0131 kasalar\u0131 a\u00e7may\u0131 ba\u015fararak, p\u0131rlanta y\u00fcz\u00fck ve k\u00fcpelerle kay\u0131plara kar\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\u00c7al\u0131nan m\u00fccevherler aras\u0131nda Tamara Ecclestone'a e\u015finin d\u00fc\u011f\u00fcn hediyesi olarak verdi\u011fi 80 bin sterlinlik bir Cartier bilezi\u011fin de bulundu\u011fu s\u00f6yleniyor.\r\n\r\nLondra polisi soygunu do\u011frulad\u0131 ve gece 23:00'te eve ekipler g\u00f6nderildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. Polis yetkilileri olayla ilgili olarak hen\u00fcz g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan kimsenin olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nSoygunun Ecclestone'un Noel tatili i\u00e7in e\u015fi ve k\u0131z\u0131yla birlikte Lapland'a gitmesinden hemen sonra ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi belirtildi.\r\n\r\nEcclestone'un evi ve evin bulundu\u011fu cadde s\u0131k\u0131 bir \u015fekilde korunuyor. Milyarderler Caddesi olarak bilinen b\u00f6lgede polis 24 saat n\u00f6bet tutuyor.\r\n\r\n\r\n