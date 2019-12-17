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Milyarderler Caddesi’nde 67 milyon dolarlık soygun

17 Aralık 2019
Tamara Ecclestone

Formula 1’in eski patronu Bernie Ecclestone’un kızı Tamara Ecclestone (35) Londra’da Milyarderler Caddesi olarak bilinen semtteki 57 odalı evine giren hırsızlar, yaklaşık 67 milyon dolar değerinde mücevherle kayıplara karıştı.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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