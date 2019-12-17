Meltem yeni yıla Bafra’da girecek

KIBRIS ŞARKILARIYLA GELİYOR: Türkiye sahnelerinin sevilen şarkıcısı Meltem Erensoylu yeni yıla Bafra’da girecek. Erensoylu hayranlarına bir de Kıbrıs şarkılarından oluşan yepyeni bir çalışma hazırlıyor

“Hey Ya” albümü ile Türkiye’de müzik listelerinde bir numaraya yükselen Meltem Erensoylu yeni yılı Bafra’daki bir otelin sahnesinde taçlandıracak. Bülent Ersoy ve Hadise gibi dev isimlerle aynı sahneyi paylaşacak olan Meltem Erensoylu, 30 Aralık akşamı yeni şarkılarını da ilk defa ülkemizde seslendirecek.

Müzik dünyasının en önemli müzisyenlerinin yer aldığı orkestrası ile İstanbul gecelerinin vaz geçilmez isimlerinden biri olan Meltem Erensoylu, yakında arabesk müziğin ustalarının bir döneme damga vuran şarkılarından oluşan yeni albümüyle de müzik severlerle buluşacak.

Haftanın iki gecesi İstanbul’da iki gecesi de ülkemizde sahne alacak olan Meltem Erensoylu “Adanın en değerli müzisyenlerinin danışmanlığında çok özel bir albüm hazırlığındayım. Kıbrıs şarkılarından oluşan bir çalışma içindeyim. Kıbrıs halkının hafızalarında yer alan ama neredeyse okunmadığı için unutulmaya yüz tutmuş çok güzel şarkılar bulduk. Yakında okumalarına başlayıp adada sahne aldığım gecelerde repertuarımda kullanacağım” dedi.

30 Aralık akşamı Bafra’da sahne alacak olan Meltem Erensoylu’yu geceye modacı Gülşan Saraçoğlu hazırlıyor. Meltem Erensoylu’ya yeni yıl sahnesi için 4 özel kostüm hazırlayan Gülşan Saraçoğlu, final kıyafetine de “Yeşil Kıbrıs” adını vermiş.