Kıbrıs

Uluçay, Bakü’de TÜRKPA Genel Kurul toplantısına katılacak

17 Aralık 2019

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Azerbaycan Milli Meclisi’nin davetiyle, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi’nin (TÜRKPA)  9. Genel Kurul toplantısı katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye hareket etti.

Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, ev sahipliğini Azerbaycan Milli Meclisinin yaptığı Türkpa Genel Kurul toplantısına üye ülkeler Türkiye, Kırgızistan ve Kazakistan katılım sağlarken, Özbekistan ve Macaristan parlamentolarının da temsil edilmesi bekleniyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın temaslarını tamamlamasının ardından 20 Aralık günü KKTC’ye dönmesi bekleniyor.



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