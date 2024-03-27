Kuzey Kore televizyonundan kot pantolona sansür - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 27, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DünyaSürmanşet

Kuzey Kore televizyonundan kot pantolona sansür

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Bahçecilikle ilgili bir porgramı yayınlayan Kuzey Kore devlet televizyonu, program sunucunun giydiği kot pantolona sansür uyguladı.

Bahçecilikle ilgili bir porgramı yayınlayan Kuzey Kore devlet televizyonu, program sunucunun giydiği kot pantolona sansür uyguladı.

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Tags:kot pantolonKuzey KoreSansür
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