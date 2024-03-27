Kuzey Kore televizyonundan kot pantolona sansür

‘Blue jean’ yani kot pantolonlar, Kuzey Kore’de Batı emperyalizminin simgesi olarak görüldüğü için yasak.

İlk olarak 1990’larda başlayan yasak, o dönemin lideri Kim Jong-il tasafından konuldu. Jong-il, kot pantolonların başta Amerika olmak üzre batı emperyalizminin simgesi olduğunu ve sosyalist bir devlette yeri olmadığını savundu.